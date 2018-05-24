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Esra Erol'un programında ortaya çıkmıştı. Eda Gök'e ünlülerden destek

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 14:34 | Son Güncelleme

7 yıldır evli olduğu Emrah Albayrak tarafından ihanete uğrayan Eda Gök'e sosyal medyada ünlü isimlerden destek geldi.

Esra Erol'un programında ortaya çıkmıştı. Eda Gök'e ünlülerden destek

Esra Erol'un stüdyo şefliğini yapan ve aynı zamanda Seda Sayan'ın yeğeni olan Eda Gök, 7 yıldır evli olduğu orkestra şefi Emrah Albayrak'ı kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi aynı zamanda orkestranın da solisti olan Burcu Sinem Ünsal ile aldatması sebebiyle dün tek celsede boşadı.

EDA GÖK'E SOSYAL MEDYADA DESTEK

Esra Erol, dün kendi programında Eda Gök ile birlikte akılalmaz ihaneti açıkladı. Magazin basınına bomba gibi düşen bu haber sonrası Eda Gök'e sosyal medyada başta ünlü isimler olmak üzere takipçileri tarafından da destek geldi

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"AR DAMARI ÇATLAMIŞ VARLIKLAR"

Demet Akalın, Eda Gök'ün Instagram hesabında yaptığı paylaşımının altına, "Uzakta arama! Ahh Ahh" mesajını yazdı.

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Ebru Polat: Edam sen her zaman güzel kalbinle dik bir insansın, pislikler belalarını Allah!tan bulacaklar. Sen gönlünü ferah tut.

Sinem Yıldız: Yazıklar olsun! Hiç mi utanmadınız! Ayıp kızın evine girip lokmasını yediniz. Ar damarı çatlamış varlıklar

Elif Karlı: Canım Edacım. Boğazım düğüm oldu. Sakın üzülme...Dimdik ayakta dur bitanem. Sevindirme kimseleri... O kimseleri bilemezsin, bilemeyiz. Aman güzel gözlüm. Güzel anne. Sen önemlisin, senin fikirlerin, duyguların... Sen iyi ol kızında iyi olur. Allah sana en iyi yolları açacaktır.

Caner Çalışır: Çok üzüldümm canım Edam. Sıkma canını hep güçlü ol her zaman olduğun gibi seni çok seviyorum kuzum

Selin Ciğerci: Yazıklar olsun. Aslında söyleyecek çok şey var ama burada denmiyor işte. Edacım üzme kendini

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eda gök Esra Erol

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