Esra Erol ve Ali Özbir'in o anları dikakt çekti! Muhabire yanıtı dikkat çekti: "Kocası konuşurken gergin gibi..."

MYNET DETAY-ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, eşi Ali Özbir ile birlikte yüzü olduğu markanın davetindeydi. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen çift, davetteki açıklamaları ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine topladı.

İki çocuk annesi Esra Erol, tatil planlarını soran muhabirlere; “Bizim için en büyük tatil eve girmek.” yanıtını verdi.

Muhabirler Ali Özbir'e de sorular sordu ancak o anlarda Esra Erol sık sık araya girdi. Erol bir soruya da “Ben sete giderken evde Ali kalıyor çocuklarla, ikimiz birbirimizi hayat boyu tamamlıyoruz" yanıtını verdi.

O anlar sosyal medyada da gündeme geldi. Ali Özbir'in konuştuğu anlarda Esra Erol'un gergin olduğu iddia edildi. Sosyal medyada "Esra'nın gerginliğini bir ben mi hissettim acaba", "Esra arkadan dürttü dürtmese...", "Çok gerilmiş Esra" yorumları yapıldı.

Muhabirler soru sorduğunda Ali Özbir'in muhabire "Sen buranın çığırtkanısın galiba" demesi de gözlerden kaçmadı. (Görüntüler: Magazinburada)