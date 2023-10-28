Esra Erol ve Ali Özbir'in oğlu İdris Ali büyüdü, kocaman oldu! Görenler aynı şeyi söyledi

ATV'de büyük bir ilgiyle izlenen 'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, 2010 yılında hayatını Ali Özbir ile evlendi. Esra Erol ve Ali Özbir'in bu mutlu evliliğinden 23 Temmuz 2011 tarihinde ilk çocukları İdris Ali adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

Esra Erol ve Ali Özbir çiftinin ilk göz ağrı olan İdris Ali büyüdü ve kocaman oldu. Şimdilerde 12 yaşında olan İdris Ali, okulunda düzenlenen 29 Ekim töreninde Atatürk rolünü oynadı.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Esra Erol'un oğluyla çekildiği o fotoğraf ve altına yazdığı duygusal mesaj dikkat çekti. Esra Erol paylaşımının altına, "Tiyatro sahnesinde Atatürk rolü. Sen oynadın, biz ağladık. Seninle gurur duyuyoruz" dedi.

Esra Erol'un oğlu İdris Ali'yi görenler çok şaşırdı. İdris Ali'yi gören herkes 'Aynı babası', 'Babasının kopyası' gibi yorumlar yaptılar.









