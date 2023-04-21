Esra Ezmeci açıklamasıyla şoke etti! "Adam her cinsellikte eşine ünlülerin maskesini taktırıyor"

Klinik Psikolog Esra Ezmeci geçtiğimiz günlerde başörtülü poz vererek gündeme gelmişti. Ezmeci şimdi de Selim Akar'ın YouTube kanalında yayınladığı 'Selim Akar Sorarsa' adlı programdaki açıklamasıyla dikkat çekti.

Selim Akar Sorarsa'da bugüne kadar hiç paylaşmadığı kendisine gelen en ilginç itirafı paylaşan Esra Ezmeci oldukça açık sözlüydü.

Ezmeci programda, "Bir adam eşine ünlülerin maskesini yaptırmış ve her cinsellikte başka bir ünlünün maskesini taktırıyor. Onun fantazisi de bu, ünlü gibi görüyor mesela. Öyle cinsellik yaşıyor" diyerek şoke etti.

"ERKEK ÇEŞİT ÇEŞİT MASKELER YAPTIRIYOR"

Esra Ezmeci konuşmasının devamında ise "Mesela Jennifer Lopez'in maskesini takıyor ve o gece o kişi oluyor onun için... Kadının istediği bir şey değil bu. Erkek ona çeşit çeşit maskeler yaptırıyor ve o ünlülerle oluyormuş gibi fantezi dünyası yaratıyor" dedi.

