Gülşen Bubikoğlu nostalji yaptı! Eski haline beğeni yağdı

Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi ünlü oyuncularla birlikte birçok yapımda rol alan Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla dikkat çekiyor.

Gülşen Bubikoğlu, akıp giden zamana rağmen adeta yıllara meydan okuyor. Son olarak güzel isim geçmiş yıllardan bir halini paylaşarak beğeni aldı.

68 yaşındaki usta oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı son kareyle beğeni topladıktan sonra yıllara meydan okuyan haliyle de dikkat çekti.



Gülşen Bubikoğlu'nun son haline de "Yıllara meydan okuyorsunuz" yorumları yağdı.



