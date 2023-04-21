MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen Bubikoğlu nostalji yaptı! Eski haline beğeni yağdı

Gülşen Bubikoğlu nostalji yaptı! Eski haline beğeni yağdı

21.04.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Gülşen Bubikoğlu sosyal medyada nostalji yaptı. Geçmiş yıllardan bir halini paylaşan güzel oyuncuya beğeni yağdı. Gülşen Bubikoğlu son haliyle de gündeme geldi ve "Yıllara meydan okuyor" yorumları yağdı.

Gülşen Bubikoğlu nostalji yaptı! Eski haline beğeni yağdı

Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi ünlü oyuncularla birlikte birçok yapımda rol alan Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabında yayınladığı pozlarla dikkat çekiyor.

Gülşen Bubikoğlu, akıp giden zamana rağmen adeta yıllara meydan okuyor. Son olarak güzel isim geçmiş yıllardan bir halini paylaşarak beğeni aldı.

3580377_817b0b2239e3ca07f0dc3acccd21bb8d_1366x1366

68 yaşındaki usta oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı son kareyle beğeni topladıktan sonra yıllara meydan okuyan haliyle de dikkat çekti.

Yanıt geldi! "Derdi ağır bir ülkeyiz. Seçimden..." Yanıt geldi! "Derdi ağır bir ülkeyiz. Seçimden..."

oo
Gülşen Bubikoğlu'nun son haline de "Yıllara meydan okuyorsunuz" yorumları yağdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler şoke oldu! Meğer Kavak Yelleri'nde...Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler şoke oldu! Meğer Kavak Yelleri'nde...
Transparan giyip dekolteli pozuyla nefes kestiTransparan giyip dekolteli pozuyla nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
Gülşen Bubikoğlu Oyuncu Gülşen ünlü oyuncu kadınları

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz faturasına 1.560 liralık indirim!

Doğal gaz faturasına 1.560 liralık indirim!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken ‘doğal gaz’ yanıtı geldi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken ‘doğal gaz’ yanıtı geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' açıklamalarına devam ediyor! Gözler bugüne çevrildi, detaylar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' açıklamalarına devam ediyor! Gözler bugüne çevrildi, detaylar ortaya çıktı

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi

Penaltı yaptı, kanlar içinde yerde kaldı!

Penaltı yaptı, kanlar içinde yerde kaldı!

Soylu'dan konuşması sırasında şarkı çalan HDP'lilere tepki

Soylu'dan konuşması sırasında şarkı çalan HDP'lilere tepki

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.