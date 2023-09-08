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  4. Esra Ezmeci canlı yayını bir anda kesildi! Baba oğul birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

Esra Ezmeci canlı yayını bir anda kesildi! Baba oğul birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

08.09.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulya ile Umudun Olsun programıyla adını duyuran Klinik Psikolog Esra Ezmeci, şimdilerde Beyaz Tv ekranlarında kendi programıyla adından sıkça söz ettiriyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına baba-oğulun kavgası damga vurdu. Yumrukların havada uçuştuğu anlarda yayın yarıda kesildi. O anlar ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ünlü klinik psikolog Esra Ezmeci sosyal medya paylaşımları ve programı ile sık sık gündeme geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına canlı yayında yaşanan baba-oğul kavgası damga vurdu. Babasıyla anlaşmazlık yaşayan Muhammed Akif'in babasına yumruk attığı anlarda yayın yarıda kesildi.

Günlerdir Esra Ezmeci İle Yeni Baştan programına konuk olan Muhammed Akif sevgilisi Melissa ile evlenmek için babasının onayını almaya çalışıyor.

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Ancak babasını bir türlü ikna edemeyen Akif son olarak babasıyla anlaşmazlık yaşayınca sinirlerine hakim olamadı ve babasının üzerine yürüdü.

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Muhammed Akif, babası Ali'yi itekleyerek yumruk attı. O anlarda yayın yarıda kesildi ve olaylar sakinleştirilmeye çalışıldı.

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Canlı yayındaki baba-oğul kavgası ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte programa da tepki gösterildi.

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