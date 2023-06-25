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  4. Esra Ezmeci'ye gelen soru şoke etti! "Eşim grup ilişkisine..."

Esra Ezmeci'ye gelen soru şoke etti! "Eşim grup ilişkisine..."

25.06.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen sorulara yanıt vermesiyle tanınıyor. Nur Viral'in programlarında da ilişki tavsiyelerinde bulunan Ezmeci'ye gelen sorular ağızları açıkta bırakıyor.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya paylaşımları, kitapları ve cinsel içerikli sorulara verdiği yanıtlarla gündemden düşmüyor.

Esra Ezmeci, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen cinsel içerikli soruları paylaşarak "Bu kadar da olmaz" dedirtmeye devam ediyor.

Ezmeci geçtiğimiz gün yine gelen sorulara yanıt verdi. Bir kadın takipçi ise attı mesajla şoke etti.

Kadın takipçi "Eşim beni grup ilişkisine zorluyor. Yapmazsan özel videomuzu yayınlarım sitelerde diyor" mesajıyla ağızları açık bıraktı.

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Psikolog Esra Ezmeci ise bu soruya "Böyle eş olmaz şikayetçi olun böylesinden" yanıtını verdi.

Göğüsleri tartışma konusu oldu! Göğüsleri tartışma konusu oldu!

Sosyal medya takipçileri soruyu görünce şaştı kaldı ve "Bu nasıl koca?", "İğrenç" yorumlarında bulundu.

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Esra Ezmeci sosyal medya

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