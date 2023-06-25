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Selena Gomez'in paylaşımını görenler "Göğüslerine ne yaptın?" dedi

25.06.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gösteri dünyasına çocuk yaşta adım atan ve o günlerden beri adı gündemden hiç düşmeyen Selena Gomez gerek özel hayatı gerek Hailey Bieber ile yaşadıkları gerekse paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Gomez son olarak TikTok paylaşımıyla gündeme geldi. Şarkıcının pozları sosyal medya kullanıcıları ve hayranları arasında tartışma konusu oldu.

Selena Gomez'in paylaşımını görenler "Göğüslerine ne yaptın?" dedi

Bunalımı, sağlık sorunları ve aldığı kilolarla gündeme sık sık gelen Selena Gomez paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Justin Bieber ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan Gomez eş Hailey Bieber ile diyaloglarıyla da adından söz ettiriyordu.

Son dönemde mayolu pozları ile dikkat çeken ünlü isim TikTok paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Beyaz bir bluzla kamera önüne geçen Selena Gomez'in büyük göğüslerini görenler şaştı kaldı. Daha önce de silikon yaptırdığına dair dedikodulara adı karışan ünlü isme "Göğüslere ne oldu?", "Sanki senin değiller" yorumları yağdı.

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Gomez bu paylaşımdan kısa süre sonra ise Instagram'da siyah mayosuyla poz verdi.

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Şarkıcı ve oyuncunun burada görüntüsü daha 'normal' idi.

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Selena Gomez'in hayranları ise görüntünün kıyafetle ve kamera açısıyla alakalı olduğunu iddia etti.

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