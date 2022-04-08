Eşref Hamamcıoğlu: Arkamızda iş dünyasının desteği var

Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi aday olan Eşref Hamamcıoğlu, listesini teslim etti ve flaş açıklamalarda bulundu.

'BİRLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR'

"Galatasaray'ın yaşamış olduğu duruma bakınca her zamankinden daha fazla birleşmeye ihtiyacımız var. Fikir ayrılıkları mutlaka olacaktır, bu fikir ayrılıklarını Galatasaray'ın geleceği için avantaja çevirmek için yola çıktık. Umarım genel kurul teveccüh gösterecektir ve diğer rakibimizle birlikte yarışa gidiyoruz. Kime teveccüh gösterilirse birlikte hareket ederiz."

'SEÇİM İPTAL OLAMAZ'

"Normal kanun ve Galatasaray tüzüğü çerçevesinde iptal kararının söz konusu olmaması lazım. Tüzük ve hukuk çerçevede iptal olmaması lazım ama aksi taktirde de uymaktan başka çaremiz bulunmamaktadır."

'KASA KOLAYLIĞI SÖZ KONUSU DEĞİL'

"Adaylı seçim Galatasaray'ın geleneklerinde vardır. Galatasaray, demokrasi bakımından Türkiye'ye örnek olan sivil toplum örgütüdür. Galatasaray kaotik bir durum yaşıyor, hiç bu kadar dibe vurmamıştık. Tüm popülist söylemlerden kaçarak aday olduk. Popülist söylemlerin zararını hep birlikte gördük. Galatasaray'ın ihtiyacı olan güven ve sakinliktir. Kasa kolaylığı sağlamamız söz konusu değildir ama finansman yaratıcı çalışmalarımız hazır. Bankalar Birliği ve spor yasası çerçevesinde kimsenin kasa kolaylığı sağlaması mümkün değil."

'İŞ DÜNYASI DESTEĞİ VAR'

"Arkamızda çok güçlü bir iş dünyası desteği var zamanı gelince açıklarız. Galatasaray çok önemli bir süreçten geçiyor. Galatasaray'ın genel kurullarını futbol şubesinin hocasına indirgememek lazım. Göreve gelince profesyonel arkadaşlarımız tartışıp önümüze getirir ve ardından konuşuruz. Görevi başında hoca var, sözleşmesi var, kurumsal devamlılık açısından bizim yerimiz bellidir."

YÖNETİM LİSTESİ

Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor:

Osman Kocaman

Boğaç Göncü

Murat Uysal

Mehmet Emre Mısırlı

Levent Apaydın

Nizam Hışım

Cevat Genç

Utku Dönmez

Murat Karaman

Tamer Saka

