Eşref Hamamcıoğlu: Arkamızda iş dünyasının desteği var

Galatasaray'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi aday olan Eşref Hamamcıoğlu, listesini teslim etti ve flaş açıklamalarda bulundu.
"Galatasaray'ın yaşamış olduğu duruma bakınca her zamankinden daha fazla birleşmeye ihtiyacımız var. Fikir ayrılıkları mutlaka olacaktır, bu fikir ayrılıklarını Galatasaray'ın geleceği için avantaja çevirmek için yola çıktık. Umarım genel kurul teveccüh gösterecektir ve diğer rakibimizle birlikte yarışa gidiyoruz. Kime teveccüh gösterilirse birlikte hareket ederiz."
"Normal kanun ve Galatasaray tüzüğü çerçevesinde iptal kararının söz konusu olmaması lazım. Tüzük ve hukuk çerçevede iptal olmaması lazım ama aksi taktirde de uymaktan başka çaremiz bulunmamaktadır."
"Adaylı seçim Galatasaray'ın geleneklerinde vardır. Galatasaray, demokrasi bakımından Türkiye'ye örnek olan sivil toplum örgütüdür. Galatasaray kaotik bir durum yaşıyor, hiç bu kadar dibe vurmamıştık. Tüm popülist söylemlerden kaçarak aday olduk. Popülist söylemlerin zararını hep birlikte gördük. Galatasaray'ın ihtiyacı olan güven ve sakinliktir. Kasa kolaylığı sağlamamız söz konusu değildir ama finansman yaratıcı çalışmalarımız hazır. Bankalar Birliği ve spor yasası çerçevesinde kimsenin kasa kolaylığı sağlaması mümkün değil."
"Arkamızda çok güçlü bir iş dünyası desteği var zamanı gelince açıklarız. Galatasaray çok önemli bir süreçten geçiyor. Galatasaray'ın genel kurullarını futbol şubesinin hocasına indirgememek lazım. Göreve gelince profesyonel arkadaşlarımız tartışıp önümüze getirir ve ardından konuşuruz. Görevi başında hoca var, sözleşmesi var, kurumsal devamlılık açısından bizim yerimiz bellidir."
Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor:
Osman Kocaman
Boğaç Göncü
Murat Uysal
Mehmet Emre Mısırlı
Levent Apaydın
Nizam Hışım
Cevat Genç
Utku Dönmez
Murat Karaman
Tamer Saka
Okuyucu Yorumları 0 yorum