Eşref Hamamcıoğlu: Bu bir keyfi karardır

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, listesini TT Stadyumu’nda bulunan Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim etti. Daha sonra çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eşref Hamamcıoğlu, "Bizim için sürpriz olmadı. Galatasaray Spor Kulübü tüzüğe göre yönetilir. Tüzükteki maddeler çok açık. Pandemi gerçeği olmasına rağmen seçim kararı iptal edilmesi bu şekilde olmamalıydı. Mutlaka kanuni gerekçelere dayandırmalıydı. Şu anki algı keyfi bir karardır. Sonrasında İkinci Başkanın demeçleri ben bunu haziranda yaptıracağım şeklindeki demeçler Galatasaray’a hiç yakışmamıştır. O bakımdan biz Galatasaray camiasının bir fertleri olarak bırakın adaylıklarını, üyeleri olarak bu kararın mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Veyahut da resmi gerekçeye dayandırılmasını bekliyoruz. Bu camiada çok gerginliğe sebebiyet vermiştir. Bölünmelere sebebiyet verecektir. Bu zihniyetin de değişmesi lazım. Biz yıllardır bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Nedir bu zihniyet; 'Ben Yaptım, oldu' ile olmaz. Galatasaray’ın örf ve adaletlerine karşı yapılmış, tüzüğe karşı yapılmış bir darbedir. Bunu şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

"MUSTAFA CENGİZ'İN ADAY OLUP, SEÇİME GİRMESİNİ ÇOK İSTERİZ" Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in aday olmayacağını duyurmasıyla ilgili olarak Hamamcıoğlu, "Bu kendi kararı. O konuda ben yorum yapamam ama biz aday olup, seçime girmesini çok isteriz. Bu onun sağlığını iyiye gösterir. Bu da hepimiz için sevindirici bir olaydır" dedi. Divan Kurulu’nun yetkilerinin sorulması üzerine Eşref Hamamcıoğlu, "Ben eski bir divan kurulu başkanı olarak, 40 yıldır bu işlerin içinde olan birisi olarak, divan kurulunun vazifesi tüzükte belli. 'En yüksek istişare organıdır' diyor. Denetleme, yönetim kurulunun icraatlarını tüzüğe göre yapıp, yapmadığını kontrol eder ve yön verir diyor. Dünkü divan kurulunun açıklaması da bu yöndedir. Tüzüğün ilgili maddelerini atıfta bulunarak, ‘Ey yönetim kurulu şu anda yaptığın tüzük ihlalidir. Bunu böyle yapmaman lazım’ diyor. Dolayısıyla divan kurulu fonksiyonunu yerine getirmiştir. Ama bugün yönetimin verdiği cevap, üzücüdür. 'Sen karışamazsın bu işlere' diyor. Bu karışma değil, tüzüğün kendine verdiği yetkiden yol göstermedir. Seçimin organizasyonu divan kurulunun görevini ise de fiziksel organizasyon kulüp yönetimi genel sekreterliğinindir. O bakımdan burada kimse birbirinin işine karışmıyor aslında. Divan fikir veriyor. Gönül isterdi ki yönetim kurulu bu kararı almadan önce başkan adaylarıyla, divan kurulu üyeleriyle ile bunu tartışsın ve en doğru kararı versin. Maalesef böyle olmadı. Şimdi diyorlar divan en yüksek istişare organdır diye. Keşke bu kararı almadan önce istişare etselerdi çok daha cazip olurdu" ifadelerini kullandı.

"BU KEYFİ BİR KARARDIR" Seçimin iptaliyle alakalı ise Eşref Hamamcıoğlu, "Burada iki tane gerçek var. Bir tanesi pandemi. 29 Mayıs’ta bu seçimler yapılırsa bu riskli olacağı bir gerçek. Seçime katılacaklar anlamında, seçimde çalışacaklar anlamında. Katılım düşük olabilir. Ancak bu seçim kararı ilan edildiği zaman madem yönetim kurulu niyet okuyabiliyor. Seçim kararı alırken de aynı şartlar vardı. Aynı niyeti okuyabilirdi. O bakımdan pandemi nedeniyle bu seçimin iptalini bir yönetim kurulunun keyfi olarak adlandırılabilecek kararına dayandırmaktan ziyade mutlaka İçişleri Bakanlığı yönergesi, valilikten gelen yazıya dayandırılarak almalıydı. Camiadaki sıkıntı buradan çıkıyor. Bu keyfi bir karardır. Böyle değil deseler de böyle algılanmıştır. Zaten yönetim kurulu üyelerinin istifa ederek gösterdikleri tepki de bunun en güzel göstergesidir. Bugün bundan en çok şikayet eden Abdurrahim Albayrak, 'Haziran ayında bu seçimi yaptıracağım diyor. Ama seçim kararının iptali konusunda imzası olanlardan biri. Dolayısıyla çok çelişki var" cümlelerine yer verdi.