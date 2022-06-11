Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray başkan adayı olmasıyla birlikte birçok sporsever tarafından merak edilmeye başladı. Galatasaray'ın 39. başkanı olmak için aday olan ve Dursun Özbek'le seçime giden Eşref Hamamcıoğlu'nun kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor, projeleri neler?

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu, 7 Mart 1954 İstanbul doğumlu, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcıdır. Eşref Hamamcıoğlu aynı zamanda 6. Galatasaray Divan Kurulu Başkanıdır. 8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıklayan Hamamcıoğlu, başkanlık seçiminde 1500 oy ile 2. olarak seçimi kaybetmiştir.

EŞREF HAMAMCIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, 1992 yılında Sodexo-Türkiye'yi kurdu. Hamamcıoğlu liderliğindeki Sodexo, yıllık 105 milyon avro brüt ciroya ulaştı ve sektörün yüzde 20'sini temsil etti. Zirvede, Sodexo-Türkiye 5.600 çalışanıyla sektör rekoruna ulaştı ve Türkiye'de günde 150.000'den fazla kişiye hizmet verdi.

Sodexo'da geçirdiği yıllar boyunca Türkiye'de hizmet sektörünün kalite standartlarını belirleyerek sektörün gelişimine öncülük etmiş, bir hizmet firmasına ilk kez ISO sertifikası yaptırmış, tedarikçilerini sürdürülebilir kalkınma için eğitmiş ve denetlemiş ve dış kaynak kullanımını başlatmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bakanlıklar, üniversiteler, tatil köyleri, hastaneler ve açık deniz petrol platformları gibi çeşitli sektörlerde hizmet vermiştir. Hamamcıoğlu, günümüzde birçok firmanın felsefesinin bir parçası haline gelen "kurumsal catering", "çoklu hizmet" ve "Entegre Tesis Yönetimi" terimlerinin yaratıcısı olmasıyla tanınmakta ve kendisine endüstride "Pioneer" unvanı verilmektedir.

Eşref Hamamcıoğlu, Mayıs 2011'de Sodexo'dan istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. Bir yıl sonra, imalat ve yiyecek ve içecek sektörlerindeki orta ölçekli şirketlere birleşme ve satın alma danışmanlığı verdiği "UP HİZMET"i kurdu.

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN PROJELERİ NELER?

Galatasaray'ın 39. başkanı olmak için adaylığını koyan Eşref Hamamcıoğlu'nun, başkan olduğu taktirde yapacakları sporseverler tarafından merak ediliyor. Başkanlık seçimi öncesi projelerinden bahseden Hamamcıoğlu şu sözlerle yapacaklarını dile getirdi;

"Biz aramızda bir iş bölümü yaptık. Mazbatamızı aldıktan sonra yapacağımız ilk üç iş belli. Bunlardan biri bütçe genel kurulu ve tüzük genel kurulu yapmak olacak. Çünkü kulübün bütçesi yok şu anda. İkincisi tüzük kurulu yapacağız. Böylelikle camianın kendi içinde barışmasını ve ayrışmanın sona ermesini istiyorum. Bizim de çok önemli projelerimiz var... Bir dijital dönüşüm projesi olacak. Buradan hiçbir şey satmadan senelik 120 milyon Dolar gelir hedefliyoruz. İkincisi kulübün gayrimenkulleri var. Hatırlatmak isterim bu gayrimenkuller kulübün gayrimenkulleri. Hiç kimse bunun üzerinden prim yapmaya çalışmasın. Bunları biz de değerlendireceğiz. Florya‘dan süratle çıkacağız. Orada 22 dönüm arazimiz var ve burayı Büyükçekmece’deki bize tahsis edilmiş olan 110 dönümlük araziye taşıyacağız. Bu araziyi 12 dönüm daha büyütme şansımız olacak. Dolayısıyla Florya’yı ne kadar çabuk boşaltıp ve ne kadar az maliyetle yeni yere taşırsak, Galatasaray’ın avantajına olacaktır."

