Eşref Hamamcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? |Eşref Hamamcıoğlu'nun mesleği nedir?

Geçtiğimiz günlerde kulübün adayları arasında göze bir kişilik olduğunu dile getiren Eşref Hamamcıoğlu, Colombus projesiyle kulüpte 2.5 milyar TL'lik değer oluşturmak istediğini açıklamasıyla dikkat çekti. Hamamcıoğlu,aynı zamanda sarı kırmızılı ekipte divan kurulu başkanlığı görevini de icra etti. Vaad ettikleri ile gündeme gelen Eşref Hamamcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hamamcıoğlu, 1975 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olmasının ardından 1980 yılında Sorbornne Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimini tamamladı.1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulundu.

1992 yılında, Mayıs 2011'deki istifasına kadar Başkan ve CEO olarak görev aldığı Sodexo-Türkiye'yi kurdu. Ocak 2012'ye kadar Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yaptı. Birleşme ve devralma danışmanlığı firması olan UP HİZMET'in Başkanıdır.