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Eşref Hamamcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşref Hamamcıoğlu'nun mesleği nedir?

19.06.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray spor kulübünde başkanlık seçimleri hız kesmeden devam ederken, başkanlık için adaylığını koyan isimler merak konusu oldu. Adaylar arasında dikkat çeken isimlerden olan Eşref Hamamcıoğlu'nun kariyeri ve özel hayatı taraflar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Eşref Hamamcıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Detaylı biyografisi haberimizde...

Eşref Hamamcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Eşref Hamamcıoğlu'nun mesleği nedir?

Geçtiğimiz günlerde kulübün adayları arasında göze bir kişilik olduğunu dile getiren Eşref Hamamcıoğlu, Colombus projesiyle kulüpte 2.5 milyar TL'lik değer oluşturmak istediğini açıklamasıyla dikkat çekti. Hamamcıoğlu,aynı zamanda sarı kırmızılı ekipte divan kurulu başkanlığı görevini de icra etti. Vaad ettikleri ile gündeme gelen Eşref Hamamcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hamamcıoğlu, 1975 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun olmasının ardından 1980 yılında Sorbornne Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimini tamamladı.1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'e bağlı grup şirketlerinde çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerinde bulundu.

1992 yılında, Mayıs 2011'deki istifasına kadar Başkan ve CEO olarak görev aldığı Sodexo-Türkiye'yi kurdu. Ocak 2012'ye kadar Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yaptı. Birleşme ve devralma danışmanlığı firması olan UP HİZMET'in Başkanıdır.

Eşref Hamamcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? |Eşref Hamamcıoğlu'nun mesleği nedir?

Ünlü iş insanı aynı zamanda 1994-1998 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği yönetiminde ve 2001-2002 döneminde Galatasaray Spor Kulübü’nde Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıp, 2018-2021 yıllarında ise Divan Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.
Eşref Hamamcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? |Eşref Hamamcıoğlu'nun mesleği nedir?

Birçok dernekte üyeliği bulunan Hamamcıoğlu, 2008-2010 yıllarında Türk Fransız Ticaret Derneği Başkanı olarak görev yapmıştır. TÜSİAD’da Yurtdışı İletişim Komisyonu Üyesi ve Türkiye Fransa İletişim Danışma Grubu Başkanı Başkanı olarak görev yapmıştır.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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