Eşref Hamamcıoğlu'ndan Fatih Terim çıkışı! Galatasaray'a transferini önerdi

Galatasaray'da son günlerde yaşanan sıkıntılı yönetim sürecine dair Galatasaray Divan Kurulu'nun eski başkanı ve sarı-kırmızılıların eski başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan flaş bir öneri geldi. Hamamcıoğlu, Sportif A.Ş'ye Fatih Terim önerisinde bulundu. İşte detaylar...

Burak Kavuncu

Galatasaray'da Süper Kupa mağlubiyeti ile yönetime eleştirilerin ardı arkası kesilmezken, bir öneri de Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlığı yapan ve sarı-kırmızılılarda daha önce başkan adaylığı da olan Eşref Hamamcıoğlu'dan geldi.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME!

Eşref Hamamcıoğlu ndan Fatih Terim çıkışı! Galatasaray a transferini önerdi 1

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eşref Hamamcıoğlu, "Bazı camialar vardır, artık lig şampiyonluklarıyla yetinmeyip yönetimlerini kıyasıya eleştiren ve daima daha fazlasını isteyen…

Bir de bazı camialar vardır, futbol takımları 1 turnuva kazandı diye “sezon sonu seçim istemiyoruz” der, sabahlara kadar 10 yaşındaki çocukların seviyesinde tweetler atar.

Fark çok büyük." dedi.

HAMAMCIOĞLU AÇIKLADI! FATİH TERİM...

Eşref Hamamcıoğlu ndan Fatih Terim çıkışı! Galatasaray a transferini önerdi 2

Öte yandan Eşref Hamamcıoğlu, "Ara transfer döneminde bazı yöneticilerin kendi imajlarını geçici olarak düzeltmek adına plansız ve programsız şekilde Galatasaray'ın parasını saçmasına tanıklık edeceğiz. Liyakatsiz kişilerin para karşılığı oturdukları koltuklardan, kulübün itibarına daha fazla zarar vermeden bir an önce ayrılmaları en doğru hareket olacaktır. Sportif A.Ş.'de eksik olan futbol aklı için çözüm Fatih Terim'dir." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Eşref Hamamcıoğlu son dakika fenerbahçe galatasaray
