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Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesini açıkladı mı? Galatasaray başkan adayları kimlerdir?

20.05.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşref Hamamcıoğlu gündemde yer alıyor. Sarı kırmızılıların başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun, yönetim listesi belli olup olmadığı araştırılıyor. İşte Galatasaray'ın başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun, yönetim listesine dair detaylar!

Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesini açıkladı mı? Galatasaray başkan adayları kimlerdir?

Galatasaray Kulübü'nde başkanlık seçimleri heyecanı yaşanıyor. 11 Haziran'da gerçekleşecek olan seçim öncesi ilk başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu oldu. Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılı kulüpte ikinci kez adaylığını açıklamış oldu. Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesi netlik kazandı. Hamamcıoğlu, Divan Başkanlığı'na başvurusunu ilettikten sonra basın mensuplarıyla buluştu. Eşref Hamamcıoğlu, Adnan Öztürk'ün Sportif A.Ş'de görev yapacağını da açıkladı. İşte sarı-kırmızılı kulüp ve Eşref Hamamcıoğlu'na dair ayrıntılar...

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN YÖNETİM KURULU LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Galatasaray’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Başkanlığına teslim etti. Eşref Hamamcıoğlu ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eşref Hamamcıoğlu sözlerine, "Galatasaray'ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı var. Bu temeli sarsmaya çalışanları en güzel dersi genel kurul üyeleri verecektir.

Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesini açıkladı mı? Galatasaray başkan adayları kimlerdir?

Bizim yolumuz belli, rotamız net. Bizim liste yetiştirmek için herhangi biriyle bir ortaklık yapma önceliğimiz olmadı" diyerek başladı. Eşref Hamamcıoğlu, Adnan Öztürk'ün Sportif A.Ş'de görev yapacağını açıkladı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Başkan: Eşref Hamamcıoğlu

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

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Galatasaray Futbol Kulübü
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