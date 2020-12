Eşsiz deha Mimar Sinan sergisine pandemide engel olamadı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından hazırlanan ve Türkiye’de bir ilk olan ‘Medeniyetin Dehası Mimar Sinan’ isimli canlı anlatımlı sanal sergiye katılarak, “Mimar Sinan’ımız Ağırnas’ta doğmuş ve tam 97 yıllık ömrüne 375’ten fazla eseri kazandırmış, her biri bir değer olan eserler silsilesine sahip olmuştur. Erciyes’in bağrında doğup, oradan aldığı ilhamla Süleymaniye’yi imar ve ihya etmiştir. Kayserili olmaktan, Mimar Sinan’ın hemşehrisi olmaktan, Erciyes Dağı’nın eteğinde yetişmekten, âlimler, veliler şehri Kayseri’ye hizmet etmekten keyif alıyoruz” dedi.

Pandemi süreci ile değişen ve dönüşen dünyada oluşan bu gereklilikten kaynaklı Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK A.Ş., bir ilke daha imza attı. Sergi faaliyetlerini sanal dünyada gerçekleştirerek bir nebze de olsun sosyal yaşama katkı sunmayı amaçlayan KAYMEK, pandemi döneminde Mimar Sinan anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan ancak ziyarete sunulamayan “Medeniyetin Dehası Mimar Sinan” isimli sergiyi ‘canlı anlatımlı sanal sergi’ olarak Youtube ve İnstagram isimli sosyal platformlarından sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kayseri’den tüm dünyaya açılan sanal sergiye katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Böyle anlamlı ve önemli çalışmayı yapan KAYMEK’imizin kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Sıkıntısıyla, sevinciyle bir yılı geride bıraktık, Rabbimize yeni bir yıla başlamayı nasip ettiği için şükrediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kıymetli ekibiyle, kadrolarıyla beraber bizleri seven, güvenen hemşerilerimize layık olma yolunda, gerek şehrimizin fiziki yapısı, gerekse sosyal kültürel turizm alanındaki çalışmalarıyla 2020’yi dolu dolu geride bırakıyoruz. Cenab-ı Allah daha nice hizmetler fırsatını lütfetsin diye dua ve temennide bulunuyoruz. İnşallah 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde Kayserimizi daha iyi noktalara taşımayı, hizmetler ağı ile buluşturmayı ve Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmayı amaçlayarak, hizmet ediyoruz” dedi.

Mimar Sinan, Seyyid Burhanettin Hazretleri, Hunat Hatun, Gevher Nesibe Sultan’ın Kayseri’nin çok önemli değerleri olan isimler olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün bu güzellikleri ve daha benzerlerini bağrında taşıyan makarr-ı ulema, makarr-ı evliya diye nitelendirilen veliler ve âlimler şehri Kayseri’mizde Mimar Sinan’ımızın yapmış olduğu eserler marifetiyle sizlerin evlerine, cep telefonlarına ve bilgisayarlarına misafir oluyoruz. Amacımız Pandemi sürecinde bu güzel hizmetimiz ile hem eğitici, hem de hoş vakit geçirmek. Bu amaçla Kayseri’mizin gururu Mimar Sinan’ımızın eserleriyle sizleri buluşturduk. Mimar Sinan’ımız Ağırnas’ta doğmuş ve tam 97 yıllık ömrüne 375’ten fazla eseri sığdırmış, her biri ayrı değer olan eserler silsilesine sahip olmuştur. Erciyes’in bağrında doğup, oradan aldığı ilhamla Süleymaniye’ye imar ve ihya etmiştir. Kayserili olmaktan, Mimar Sinan’ın hemşerisi olmaktan, Erciyes Dağı’nın eteğinde yetişmekten, âlimler, veliler şehri Kayseri’ye hizmet etmekten keyif alıyoruz. Z kuşağı diye bilinen gençlerimize, biz bu çalışmaları internet üzerinden sizlerin evlerine ve bilgisayarlarına, cep telefonlarına misafir oluyoruz. Emeği geçen ekibimize teşekkür ediyorum.”

Pandemi sürecinde bahanelere sığınmadıklarını, KAYMEK marifetiyle yaklaşık 3 milyon maske ürettiklerini, KASKİ marifetiyle dezenfektan, kolonya, paket su üretip dağıtımı yaptıklarını belirten Büyükkılıç, 2021’de de bu hizmetlerin devam edeceğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, konuşmasının ardından KAYMEK el sanatı eğitmenlerinin hünerli elleriyle 24 farklı el sanatı branşında Mimar Sinan’ın medeniyetimize miras olarak bıraktığı eşsiz eserlerinden oluşan 29 eseri gezdi. Sergi, canlı anlatımlı sanal sergi olması bakımından da bir ilk oldu.