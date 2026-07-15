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Eşsiz kızıllık: 'Çilek Dolunayı' böyle görüntülendi

Eskişehir’de astrofotoğrafçı Murat Oktay, halk arasında 'Çilek Dolunayı' olarak bilinen ve gökyüzünde eşsiz bir kızıllık oluşturan dolunayı görüntüledi.

Eşsiz kızıllık: 'Çilek Dolunayı' böyle görüntülendi

29 Haziran tarihinde gökyüzünde beliren ve halk arasında 'Çilek Dolunayı' olarak adlandırılan doğa olayı, astrofotoğrafçı Murat Oktay tarafından Eskişehir semalarında muhteşem bir kompozisyonla fotoğraflandı.

Eşsiz kızıllık: Çilek Dolunayı böyle görüntülendi 1

Ufka yakın olduğu anlarda atmosferdeki toz bulutları sebebiyle altın sarısı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen dolunay, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Eşsiz kızıllık: Çilek Dolunayı böyle görüntülendi 2

Haziran ayında gerçekleşen dolunaya verilen bu isim, renginden değil mevsimsel bir gelenekten kaynaklanıyor. Kuzey Amerika yerlileri tarafından kullanılan bu geleneksel ad, bu dönemin yabani çileklerin hasat zamanı olmasından geliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dolunay
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