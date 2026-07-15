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Mor tarla görenleri büyüledi! Görmek için şehir dışından geliyorlar

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Dereiçi Mahallesi'nde bulunan lavanta tarlası, yaz mevsimiyle birlikte ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Mor renge bürünen tarlayı görmek için bölgeye gelenler, lavantaların oluşturduğu manzaranın keyfini çıkarıp, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Mor tarla görenleri büyüledi! Görmek için şehir dışından geliyorlar

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından olan Başkale ilçesindeki lavanta tarlası, renk cümbüşü ve hoş kokusuyla ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği alan, yaz aylarında bölge turizmine de katkı sağlıyor.

Mor tarla görenleri büyüledi! Görmek için şehir dışından geliyorlar 1

‘DOĞANIN SUNDUĞU MANZARA GERÇEKTEN BÜYÜLEYİCİ’

Başkale'ye traverten setlerini görmek için geldiğini belirten ziyaretçilerden Rüken Kameri, yol üzerinde karşılaştığı lavanta tarlasından çok etkilendiğini söyledi. Kameri, "Traverten setlerini görmeye gelmiştim. Yoldan geçerken bu eşsiz lavanta tarlasını fark ettim. Rengi ve görüntüsü beni çok etkiledi. Daha önce böylesine geniş bir alanda lavanta görmemiştim. Bu güzelliği fotoğraflayarak ölümsüzleştirmek istedim. Doğanın sunduğu manzara gerçekten büyüleyici. Gördüğüm ve ilgimi çeken her yeri fotoğraflamayı seviyorum. Dereiçi Mahallesi'ndeki lavanta tarlası görülmeye değer doğal güzelliklerden biri. Herkesi bu eşsiz manzarayı yerinde görmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
lavanta mor tarla
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