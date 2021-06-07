Eşsiz lezzeti her sofraya yakışıyor

Bu tarif klasik fırında patates tarifinden çok farklı. Mısır unlu fırında patatesi dilerseniz kahvaltı menünüze ekleyebilir, dilerseniz et yemeklerinin yanında sunabilirsiniz. Üstelik yapılışı çok kolay!

MALZEMELER

4 adet orta boy patates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı mısır unu

Tane ve toz karabiber

Biberiye

Kekik

Toz ve pul kırmızı biber

Tuz

Yağlı kağıt

YAPILIŞI

Patateslerin kabuklarını soyun ve elma diliminden biraz daha ince olacak şekilde doğrayıp derin bir kaba alın.

Patateslerin üzerine zeytinyağını gezdirin ve her bir dilimin yağla temas ettiğinden emin olun.

Bir kaba mısır unu, tuz ve baharatları alarak hepsini karıştırın.

Oluşturduğunuz karışımı patateslerin üzerine dökün ve harmanlayın.

Sosladığınız patatesleri yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yan yana dizin ve tepsiyi 180 derecede ısıtılmış fırına yerleştirin.

20 dakika fırının kapağını açmadan pişmesini sağlayın, patateslerin üzeri kızardığında pişme işlemi gerçekleşmiş olacaktır.

Pişen patatesleri sunum tabağına alın, dilerseniz yanına çeri domates ve fesleğen koyarak tabağınıza renk katabilirsiniz.

Afiyet olsun.



