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Eşsiz lezzeti her sofraya yakışıyor

Elif Yaman Elif Yaman
07.06.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sebze, hem ana yemeğin yıldızı olup hem de her yemeğin yanına yakışıyorsa o sebze patatesten başkası değildir. Fırında, yağda, püre halinde... kısacası her haliyle lezzet şöleni yaşatan patatesi bu sefer fırında yapacağız. Bu lezzet diğerlerine benzemiyor.

Eşsiz lezzeti her sofraya yakışıyor

Bu tarif klasik fırında patates tarifinden çok farklı. Mısır unlu fırında patatesi dilerseniz kahvaltı menünüze ekleyebilir, dilerseniz et yemeklerinin yanında sunabilirsiniz. Üstelik yapılışı çok kolay!

MALZEMELER

  • 4 adet orta boy patates
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay bardağı mısır unu
  • Tane ve toz karabiber
  • Biberiye
  • Kekik
  • Toz ve pul kırmızı biber
  • Tuz
  • Yağlı kağıt

YAPILIŞI

  • Patateslerin kabuklarını soyun ve elma diliminden biraz daha ince olacak şekilde doğrayıp derin bir kaba alın.
  • Patateslerin üzerine zeytinyağını gezdirin ve her bir dilimin yağla temas ettiğinden emin olun.
  • Bir kaba mısır unu, tuz ve baharatları alarak hepsini karıştırın.
  • Oluşturduğunuz karışımı patateslerin üzerine dökün ve harmanlayın.
  • Sosladığınız patatesleri yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yan yana dizin ve tepsiyi 180 derecede ısıtılmış fırına yerleştirin.
  • 20 dakika fırının kapağını açmadan pişmesini sağlayın, patateslerin üzeri kızardığında pişme işlemi gerçekleşmiş olacaktır.
  • Pişen patatesleri sunum tabağına alın, dilerseniz yanına çeri domates ve fesleğen koyarak tabağınıza renk katabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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