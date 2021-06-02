Raf ömrünü kısaltıyor! Buzdolabında saklamamanız gereken 10 yiyecek

Satın alınan gıdaların uygun koşullarda saklanması sağlıklı tüketim açısından önemli bir detaydır. Yiyecekleri satın aldıktan sonra kısa sürede bozulmaması için buzdolabına konulması yaygın bir alışkanlıktır. Ancak her yiyecek buzdolabında saklamak için uygun olmuyor. Çünkü bazı gıdalar buzdolabında daha hızlı çürüyebiliyor. İşte buzdolabına koymamanız gereken besinler...

DOLMALIK BİBER

Renkleri fark etmeksizin dolmalık biberleri buzdolabına koymanıza gerek yoktur. Bir rafta ya da kese kağıdında büyük bir kolaylıkla oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Dolmalık biberin buzdolabına konulması tazeliğini kaybetmesine neden olur.

EGZOTİK MEYVELER

Muz, mango, papaya ve diğer tropik meyveler en iyi şekilde oda sıcaklığında saklanır. Düşük sıcaklıklar görünümlerini (koyu kahverengiye dönüşebilen muzlar gibi) ve dokularını bozar.

SOSLAR

Ketçap, hardal, soya sosu, balzamik sirke, tatlı-ekşi ve baharatlı soslar açılmış olsalar bile bir mutfak dolabında kolayca saklanabilir. Onları buzdolabında bir rafta tutmanın bir anlamı yok. Sosların genellikle kafe ve restoranlardaki masalarda oda sıcaklığında saklandığını fark etmişsinizdir.