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Raf ömrünü kısaltıyor! Buzdolabında saklamamanız gereken 10 yiyecek

Seray Üstün Seray Üstün
02.06.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yiyecekleri buzdolabında saklamaya alışkın olabilirsiniz. Ancak çoğu zaman bu depolama şekli ürünlerin raf ömrünü uzatmak yerine kısaltıyor. Tasarruf etmeyi düşünürken aslında daha büyük masraf çıkarttıklarını bilmeyenlere özel olarak buzdolabında saklanmaması gereken yiyeceklerin listesini hazırladık.

Raf ömrünü kısaltıyor! Buzdolabında saklamamanız gereken 10 yiyecek

Satın alınan gıdaların uygun koşullarda saklanması sağlıklı tüketim açısından önemli bir detaydır. Yiyecekleri satın aldıktan sonra kısa sürede bozulmaması için buzdolabına konulması yaygın bir alışkanlıktır. Ancak her yiyecek buzdolabında saklamak için uygun olmuyor. Çünkü bazı gıdalar buzdolabında daha hızlı çürüyebiliyor. İşte buzdolabına koymamanız gereken besinler...

DOLMALIK BİBER

Renkleri fark etmeksizin dolmalık biberleri buzdolabına koymanıza gerek yoktur. Bir rafta ya da kese kağıdında büyük bir kolaylıkla oda sıcaklığında saklayabilirsiniz. Dolmalık biberin buzdolabına konulması tazeliğini kaybetmesine neden olur.

EGZOTİK MEYVELER

Muz, mango, papaya ve diğer tropik meyveler en iyi şekilde oda sıcaklığında saklanır. Düşük sıcaklıklar görünümlerini (koyu kahverengiye dönüşebilen muzlar gibi) ve dokularını bozar.

SOSLAR

Ketçap, hardal, soya sosu, balzamik sirke, tatlı-ekşi ve baharatlı soslar açılmış olsalar bile bir mutfak dolabında kolayca saklanabilir. Onları buzdolabında bir rafta tutmanın bir anlamı yok. Sosların genellikle kafe ve restoranlardaki masalarda oda sıcaklığında saklandığını fark etmişsinizdir.

ÇİKOLATA

Çikolatayı asla buzdolabında saklamayın . Diğer kokuları emmesinin yanı sıra, buzdolabının içindeki nem çikolataya beyaz bir kaplama verebilir. Bu aslında yüzeye gelen şekeri ifade eder. Çikolata, en az 6 ay boyunca oda sıcaklığında herhangi bir yerde saklanabilir.

TEREYAĞI

Tereyağı bir süt ürünü olduğu için buzdolabında saklamaya alışkınız ve süt ürünleri oda sıcaklığında oldukça çabuk bozulabilir. Ancak, tereyağı biraz farklı bir hikayeye sahiptir. Tereyağının ana bileşeni %80 yağdır. Düşük su yüzdesi ile birlikte yüksek yağ yüzdesi, ürünü bakteri üremesi için uygun hale getirir. Bu nedenle tereyağı oda sıcaklığında en az birkaç gün güvenle saklanabilir.

EKMEK

Pek çok insan ekmeği bayatlamasını önlemek için buzdolabına koyarken, bunu yapmak aslında ekmeği daha hızlı kurutur.

TURŞU

Turşu, uzun süre güvende tutmak için yeterli sodyuma (doğal bir koruyucu) sahiptir. Onları soğutmanın tek nedeni, turşuyu soğuk yemeyi tercih etmenizdir.

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SARIMSAK

Işık ve nem, küfün büyümesine neden olduğu için sarımsağın en büyük düşmanıdır. Buzdolabında saklamak yerine sarımsak kase kağıdında ve tel bir sepette tutulabilir. Sarımsak kuru ve karanlık bir yerde oda sıcaklığında saklanmalıdır.

KONSERVE

Açılmamış konserve tenekelerini buzdolabında saklamak zorunda değilsiniz. Açılmayan bir konserve hiçbir sorun yaşamadan aylarca tazeliğini koruyabilir.

FESLEĞEN

Fesleğeni taze tutmak için saplarını kesin ve içi su dolu bardak ya da kavanoza yerleştirin. Gevşek bir şekilde plastik bir torba ile örtün ve tezgahın üzerine bırakın. Maydanoz ve kişniş gibi bazı otlar buzdolabında bu şekilde saklanabilirken, fesleğen oda sıcaklığında daha iyidir. Soğutma yaprakları siyaha çevirebilir.

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