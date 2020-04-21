Ester Exposito yaptığı paylaşımla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Cesur paylaşımlarla aldığı beğeniler binleri geçen ve 'Instagram Kraliçesi' olarak yorumlanan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriquez, unvanını Netflix'in Elite dizisinde rol alan 20 yaşındaki yıldızı Ester Exposito'ya kaptırdı. Güzelliği ile akılları baştan alan genç oyuncu 42 milyon izlenen dans videosundan sonra Instagram'da 20 milyon takipçiye ulaştı.
Son dönemde reytingleri artan Elite dizisinin, güzelliği ile dikkat çeken genç oyuncusu Ester Exposito, Instagram hesabından paylaştığı reggaeton dansı videosu ile Ronaldo'nun sevgilisinin tacını kaptı. Evinin için çektiği dans videosu 42.8 milyon kez izlenen Ester Exposito, video sonrasında Instagram'daki takipçi sayısını 19.8 milyona çıkardı ve İspanya'da en fazla takipçisi olan Georgina'dan 2 milyon daha fazla kişiye ulaşarak zirveye yerleşti.
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