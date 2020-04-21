SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Ester Exposito yaptığı paylaşımla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Ester Exposito yaptığı paylaşımla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 21.04.2020 22:54 | Son Güncelleme

Cesur paylaşımlarla aldığı beğeniler binleri geçen ve 'Instagram Kraliçesi' olarak yorumlanan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriquez, unvanını Netflix'in Elite dizisinde rol alan 20 yaşındaki yıldızı Ester Exposito'ya kaptırdı. Güzelliği ile akılları baştan alan genç oyuncu 42 milyon izlenen dans videosundan sonra Instagram'da 20 milyon takipçiye ulaştı.

Cesur paylaşımlarla aldığı beğeniler binleri geçen ve 'Instagram Kraliçesi' olarak yorumlanan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriquez, unvanını Netflix'in Elite dizisinde rol alan 20 yaşındaki yıldızı Ester Exposito'ya kaptırdı. Güzelliği ile akılları baştan alan genç oyuncu 42 milyon izlenen dans videosundan sonra Instagram'da 20 milyon takipçiye ulaştı.

taq

Son dönemde reytingleri artan Elite dizisinin, güzelliği ile dikkat çeken genç oyuncusu Ester Exposito, Instagram hesabından paylaştığı reggaeton dansı videosu ile Ronaldo'nun sevgilisinin tacını kaptı. Evinin için çektiği dans videosu 42.8 milyon kez izlenen Ester Exposito, video sonrasında Instagram'daki takipçi sayısını 19.8 milyona çıkardı ve İspanya'da en fazla takipçisi olan Georgina'dan 2 milyon daha fazla kişiye ulaşarak zirveye yerleşti.

İŞTE O VİDEO

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Vamosssss con ese sábado nocheeeeeee

Ester Expósito (@ester_exposito)'in paylaştığı bir gönderi ()


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
Hollanda ligi için flaş karar!Hollanda ligi için flaş karar!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo Georgina Rodriquez Georgina Rodriguez instagram

En Çok Okunan Haberler

Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu! Sosyal yardım şartları neler?

Hanelere 1000'er lira desteğin başvuru detayları belli oldu! Sosyal yardım şartları neler?

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2259'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 2259'a yükseldi

Aziz Yıldırım'dan istifa etti

Aziz Yıldırım'dan istifa etti

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Barcelona isim değiştiriyor!

Barcelona isim değiştiriyor!

Abdurrahim Albayrak ikinci kez dolandırıldı

Abdurrahim Albayrak ikinci kez dolandırıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Maradona açıkladı! Ne Ronaldo, ne Messi...

Maradona açıkladı! Ne Ronaldo, ne Messi...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Ülkesinde Ronaldo'ya şok tepki

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Sosyal medya 9 yaşındaki çocuğun attığı bu golü konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ester Exposito yaptığı paylaşımla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Kaybolduğu iddia edilen Nasri'den haber var!

Kayboldu dediler... Ağır konuştu!

Hollanda’da ligler eylül ayından önce başlamayacak

Hollanda ligi için flaş karar!

Feyenoord, Dick Advocaat ile sözleşme uzattı

Dick Advocaat imzayı attı!

UEFA, yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi

UEFA'dan flaş karar!

Slaven Bilic: Boş tribünlere oynamak hoş değil

Slaven Bilic: Boş tribünlere oynamak hoş değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.