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Estetik bağımlısı 'Ken Bebek' yine uslu durmadı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 15.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

Oyuncak bebek Ken'e benzeme sevdasıyla defalarca bıçak altına yatan 35 yaşındaki Rodrigo Alves, 62. operasyonunu geçirmek için İran'a gitti.

Dudak ve burun ameliyatları, botoks, dolgular, çene ameliyatı, karın kası ameliyatı, saç nakli, yüz germe gibi daha birçok operasyon için bıçak altına yatan Alves, en son operasyonu için İran'a gitti.

Estetik bağımlısı 'Ken Bebek' yine rahat durmadı

62. ESTETİK OPERASYONUNU GEÇİRDİ

62. ESTETİK OPERASYONUNU GEÇİRDİ
Oyuncak bebek Ken'e benzeme sevdasıyla defalarca bıçak altına yatan 35 yaşındaki Rodrigo Alves, 62. operasyonunu geçirmek için İran'a gitti.
Oyuncak bebek Ken'e benzemek uğruna defalarca bıçak altına yatan Rodrigo Alves, sahnede güzel görünmek istediğini belirterek, doktorların daha fazla ameliyat olmamasına yönelik yaptığı uyarılara kulak asmıyor. Bu defa 62. estetik operasyonunu geçirmek için kendisini İran'da bir hastaneye attı.
Yüz hatlarının çok keskin olduğunu ve yüzünün büyük göründüğünden şikayet eden estetik bağımlısı Ken Bebek, yeniden bıçak altına yattı. Hastanedeki anlarını, kendi Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Alves, geçirdiği operasyonlara rağmen oldukça mutlu görünüyordu.
Ken Bebek, çene implantlarını yeniletip, gözleri üzerinde de yenilikler yaptı.
Alves, en son 2019 Eurovision'a katılmak için Brezilya kalçası yaptırmasıyla gündeme gelmişti.
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Anahtar Kelimeler:
ken bebek estetik bağımlısı Rodrigo Alves

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