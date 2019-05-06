MAGAZİN

Estetik yüzünden tanınmaz hale gelen Didem Balçın itiraf etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

Oyuncu Didem Balçın, yaptırdığı estetik uygulama sonrası tanınmaz hale gelmişti. Balçın aylar sonra ortaya çıktı ve o işlem yüzünden yaşadıklarını anlattı.

Estetik yüzünden tanınmaz hale gelen Didem Balçın itiraf etti

Oyuncu Didem Balçın, Radio Slow Time'da Senem Aydın'ın sunduğu 'Akşamüstü Kahvesi' programına konuk oldu.

5c49571366a97cbb229f4f85

Daha önce estetik yaptıran ve kendisine tedavi amaçlı verilen ilaç ve kremleri kullanan Balçın'ın yüzünde meydana gelen şişlik ve ağrılar, yara haline dönüşmüştü ve ünlü oyuncu tanınmaz hale gelmişti.

,U-4sQkW0LEOaR6BnVIpf_w

Didem Balçın aylar sonra bu yaşadığı durumla ilgili açıklama yaptı. Balçın açıklamasında 'Sonradan doktor olmadığını öğrendiğim İranlı biri altın iğne uygulamasını yanağımın ortasındaki sivilceme bastıra bastıra yaptı ve iz kaldı. Bunun psikolojik boyutu da oldu. Altı ay destek aldım'' diye konuştu.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
O seksi pozlar boşuna değil! Karşılığında...O seksi pozlar boşuna değil! Karşılığında...
İsyan etti! 'Akla mantığa sığmayacak...'İsyan etti! 'Akla mantığa sığmayacak...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Didem Balçın Didem Balçın estetik

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ünlü oyuncu yeni imajıyla büyüledi!

Ünlü oyuncu yeni imajıyla büyüledi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chris Brown'ın Rihanna yorumu tepki çekti

Paylaşımın altına ünlü isimden gelen yorum olay oldu

Ebru Şallı küçük oğlunun lenfoma olduğunu açıkladı!

Ebru Şallı'dan yürek burkan açıklama! Oğlu...

Didem Soydan'dan üzücü haber! 'Huzurlu bir ortamda ölsün istedik'

'Huzurlu bir ortamda ölsün istedik'

Kim Kardashian paylaştığı seksi pozların karşılığında bakın ne kazanıyor!

O seksi pozlar boşuna değil! Karşılığında...

Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu! 'Akla mantığa sığmayacak...'

İsyan etti! 'Akla mantığa sığmayacak...'

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.