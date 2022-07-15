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Estetikleriyle gündem olan fenomen doktor Berika Demir'den mini etekli poz!

15.07.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen doktor Berika Demir, geçirdiği estetik operasyonlarla bir dönem sosyal medyada ve magazin gündeminde oldukça konuşulmuştu. Adeta başka biri olan Berika Demir, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Estetikleriyle gündem olan fenomen doktor Berika Demir'den mini etekli poz!

Berika Demir, 1.9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından neredeyse her gün paylaşım yapıyor. Takipçileriyle sık sık iletişim halinde olan Demir, zaman zaman idialı pozlarını da paylaşıyor.

MİNİ ETEKLİ POZ

Berika Demir geçtiğimiz haftalarda verdiği sütyensiz pozuyla gündem olmuştu.

Estetikleriyle gündem olan fenomen doktor Berika Demir'den mini etekli poz!

Berika Demir sosyal medya pozlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

Estetikleriyle gündem olan fenomen doktor Berika Demir'den mini etekli poz!

Paylaşımlarına her gün devam eden Demir, mini etekli pozunu Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştı.

Estetikleriyle gündem olan fenomen doktor Berika Demir'den mini etekli poz!

Demir, geçirdiği değişimle sosyal medyanın diline düşmüştü.

Estetikleriyle gündem olan fenomen doktor Berika Demir'den mini etekli poz!

Ünlü isim motivasyon sözleri, yaşam tarzı paylaşımlar yapıyor.

Estetikleriyle gündem olan fenomen doktor Berika Demir'den mini etekli poz!

Estetikleriyle gündem olan fenomen doktor Berika Demir'den mini etekli poz!

Estetikleriyle gündem olan fenomen doktor Berika Demir'den mini etekli poz!

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