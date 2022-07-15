Estetikleriyle gündem olan fenomen doktor Berika Demir'den mini etekli poz!

Berika Demir, 1.9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından neredeyse her gün paylaşım yapıyor. Takipçileriyle sık sık iletişim halinde olan Demir, zaman zaman idialı pozlarını da paylaşıyor.

MİNİ ETEKLİ POZ

Berika Demir geçtiğimiz haftalarda verdiği sütyensiz pozuyla gündem olmuştu.

Berika Demir sosyal medya pozlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.

Paylaşımlarına her gün devam eden Demir, mini etekli pozunu Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştı.

Demir, geçirdiği değişimle sosyal medyanın diline düşmüştü.

Ünlü isim motivasyon sözleri, yaşam tarzı paylaşımlar yapıyor.





