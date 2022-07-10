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Estetikleriyle gündem olan Hatice Şendil'den tatil pozu!

10.07.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Fox TV'de yayınlanan 'İyilik' adlı dizide İsmail Demirci ile başrolleri paylaşan Hatice Şendil, projenin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Estetikleriyle gündem olan Hatice Şendil'den tatil pozu!

2008 yılında 'Kurtlar Vadisi' dizisiyle oyunculuğa başlayan ve sonrasında 'Karadağlar', 'Dila Hanım', 'Kaderimin Yazıldığı Gün', '^Yüksek Sosyete', 'Uyanış: Büyük Selçuklu' gibi yapımlarda rol alan Hatice Şendil, uzun bir aradan sonra ekranlara geri döndü. Şimdilerde Fox ekranlarında yayınlanan 'İyilik' adlı dizide, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey ile başrolleri paylaşan ve 'Neslihan' karakterine hayat veren Şendil'in yıllar içindeki değişimi geçtiğimiz aylarda gündem oldu.

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Yeni dizide oyuncuyu izleyenler Hatice Şendil'i tanıyamadıklarını söylerken; 38 yaşındaki ünlü ismin belirginleşen elmacık kemikleri, öne çıkan çenesi ve gergin yüzü dikkat çekmişti.

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Yapımcı Burak Sağyaşar ile mutlu bir evliliği ve bu birliktelikten Can adında bir oğlu olan güzel oyuncunun son haline sosyal medyadan yorum yağmıştı.

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İşte o yorumlardan bazıları:

"Hatice Şendil'in yanaklarına ne oldu? Yanlardan sivri sivri çıkıntı var, eskiden oralar düz ve düzgündü. Yanaklarına bakmaktan diziye odaklanamıyorum"

"Hatice Şendil aşırı estetik dolgu botoks yaptırmış. İlk görünce şaşırdım"

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"Hatice Şendil'i i önceden daha güzel diye hatırlıyorum, şimdi çok farklı geldi. Bambaşka biri gibi"

"Hatice'nin yanaklarına ne olmuş?"
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"Hatice Hanım ya rol yapmayı unutmuş ya da yüzüne yaptırdığı ufak dokunuşlar buna engel oluyor"

"Çene ve elmacık kemiklerde dolgu. Yazık etmiş yüzüne"

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Anahtar Kelimeler:
Hatice Şendil
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