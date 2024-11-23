Estetikleriyle gündeme gelmişti! Ünlü fenomen Mükremin Gezgin pavyonda ortaya çıktı! Bir kadınla sahneye çıkıp...

Hamilelik hikayesiyle TikTok'ta geniş kitlelere ve binlerce beğeniye ulaşan fenomen Mükremin Gezgin, tehditler nedeniyle bu oyununa son vermişti. Sonrasında ise Gezgin, yaptırdığı estetik operasyonlarla

Dudak, popo, burun gibi değişimlerle hayrete düşüren TikTok fenomeni, kendisini baştan yaratmıştı. Kalça danslarıyla da dikkat çeken Gezgin, cezaevine girmesiyle de gündeme gelmişti.

PAVYONDA DANS ETTİ!

Aktif olarak sosyal medya hesabına videolar çeken Gezgin, bu sefer pavyonda görüntülendi. Ankara'da bir pavyonda çekilen görüntülerde Gezgin, siyah elbisesiyle pistte dans etti. Ünlü fenomene bir kadın da eşlik etti.

O anların paylaşılmasıyla birlikte yayınlanan videoya yorum yağdı. Kullanıcılar 'Güzel oynuyor.' , 'Dilber'in Mükremin versiyonu', 'Hakkını veriyor' yorumları yapıldı.