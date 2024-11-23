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  4. Estetikleriyle gündeme gelmişti! Ünlü fenomen Mükremin Gezgin pavyonda ortaya çıktı! Bir kadınla sahneye çıkıp...

Estetikleriyle gündeme gelmişti! Ünlü fenomen Mükremin Gezgin pavyonda ortaya çıktı! Bir kadınla sahneye çıkıp...

23.11.2024 09:33
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
23.11.2024 09:33
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Hamilelik senaryosuyla gündeme gelen ve yıllardır yaşadığı değişimlerle dikkat çeken TikTok fenomeni Mükremin Gezgin bu sefer pavyonda ortaya çıktı. Bir kadın arkadaşıyla dans eden Gezgin'in o görüntüsü olay oldu.

Hamilelik hikayesiyle TikTok'ta geniş kitlelere ve binlerce beğeniye ulaşan fenomen Mükremin Gezgin, tehditler nedeniyle bu oyununa son vermişti. Sonrasında ise Gezgin, yaptırdığı estetik operasyonlarla

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Dudak, popo, burun gibi değişimlerle hayrete düşüren TikTok fenomeni, kendisini baştan yaratmıştı. Kalça danslarıyla da dikkat çeken Gezgin, cezaevine girmesiyle de gündeme gelmişti.

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PAVYONDA DANS ETTİ!

Aktif olarak sosyal medya hesabına videolar çeken Gezgin, bu sefer pavyonda görüntülendi. Ankara'da bir pavyonda çekilen görüntülerde Gezgin, siyah elbisesiyle pistte dans etti. Ünlü fenomene bir kadın da eşlik etti.

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O anların paylaşılmasıyla birlikte yayınlanan videoya yorum yağdı. Kullanıcılar 'Güzel oynuyor.' , 'Dilber'in Mükremin versiyonu', 'Hakkını veriyor' yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mükremin Gezgin
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