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Estetisyen Jiyan Dalmış’tan cilt bakımı önerileri

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.08.2020 10:38 | Son Güncelleme

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış, kadınlara cilt bakımı tavsiyelerinde bulundu.Uzman estetisyen Dalmış, cilt tiplerinin farklı olduğunu ve her kadının cilt tipini bilmesi gerektiğini söyledi.

Estetisyen Jiyan Dalmış’tan cilt bakımı önerileri

Uzman estetisyen Jiyan Dalmış, kadınlara cilt bakımı tavsiyelerinde bulundu.
Uzman estetisyen Dalmış, cilt tiplerinin farklı olduğunu ve her kadının cilt tipini bilmesi gerektiğini söyledi. Dalmış, "Akneli ciltlerin olmazsa olmazının kil olduğunu söyleyebilirim. Kil, gerçekten de insanların başına gelen en önemli güzellik ürünlerinden bir tanesi! mineral açısından inanılmaz zengin bir doğal kaynak olan kil sayesinde akneli ciltlerde bulunan sorunların üstesinden gelinecektir. Bunun yanı sıra, birçok kadının kuru cilde sahip olduğunu biliyoruz. Kuru bir cildiniz varsa tek ihtiyacınız olan şey nemdir. Bu noktada, yüzde 75’i doymamış yağlardan meydana gelen avokado meyvesinin B, E, K vitaminlerinin depo edildiği bir meyve olduğunu söylemeliyiz. Buna ek olarak, avokado, muza kıyasla yüzde 35 daha fazla potasyum içeriyor. Kuru bir cildiniz varsa sizin için avokado en doğru tercih olacaktır. Bu noktada, avokadoyu püre haline getirmelisiniz. Ardından, bir çay kaşığı zeytinyağı ve bir tatlı kaşığı bal ile karıştırmalısınız. Karışımı 15 dakika beklettikten sonra cildinize uygulamalısınız. Bu maskeyi haftada bir veya on günde bir olmak üzere yüzünüze uyguladığınız takdirde aradaki farkı en kısa süre içerisinde fark edeceksiniz. Yağlı bir cildiniz varsa her şeyden önce cildinize ihtiyacı olan nemi vermelisiniz. Benim cildim zaten yağlı, nemlendirmeme gerek yok diye düşünürseniz hata edersiniz. Güvendiğiniz bir cilt bakım markasının ürününü kullanarak tüm sorunlarınızı çözebilirsiniz. Buna ek olarak, bol bol su içtiğiniz takdirde daha az yağlı cilde sahip olabilirsiniz. Son olarak, limondan tonik olarak faydalanmanız doğru bir tercih olacaktır" dedi.

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