Eşyalarını topladı Florya'dan ayrıldı! Galatasaray'ın genç yıldızının yeni adresi: Fenerbahçe

Galatasaray altyapısında yetişen genç oyuncu Çağrı Hakan Balta, ezeli rakip Fenerbahçe yolunda önemli bir adım attı. HT Spor’un haberine göre 17 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüple anlaşma sağladı.

EŞYALARINI BİLE TOPLADI

Florya’daki tesislerden cumartesi günü eşyalarını toplayarak ayrılan genç oyuncunun, mayıs ayında 18 yaşına girmesiyle birlikte resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin bu transfer için Galatasaray’a 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ödeyeceği, ayrıca futbolcunun sonraki satışından yüzde 10 pay vereceği öğrenildi.

21 MAÇTA 6 GOL

Bu sezon Galatasaray U19 Takımı formasıyla 21 karşılaşmada görev alan Çağrı Hakan Balta, 6 gol kaydederek dikkat çekmişti.