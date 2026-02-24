Eşyalarını topladı Florya'dan ayrıldı! Galatasaray'ın genç yıldızının yeni adresi: Fenerbahçe

Galatasaray altyapısında yetişen genç oyuncu Çağrı Hakan Balta, ezeli rakip Fenerbahçe yolunda önemli bir adım attı. HT Spor’un haberine göre 17 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüple anlaşma sağladı.
Florya’daki tesislerden cumartesi günü eşyalarını toplayarak ayrılan genç oyuncunun, mayıs ayında 18 yaşına girmesiyle birlikte resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Fenerbahçe’nin bu transfer için Galatasaray’a 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ödeyeceği, ayrıca futbolcunun sonraki satışından yüzde 10 pay vereceği öğrenildi.
Bu sezon Galatasaray U19 Takımı formasıyla 21 karşılaşmada görev alan Çağrı Hakan Balta, 6 gol kaydederek dikkat çekmişti.
