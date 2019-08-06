Et ürünlerine dikkat: Hileli et nasıl anlaşılır?

Besin değerleri son derece güçlü olan kırmızı et ve et ürünlerini satın alırken dikkat etmemiz gereken çok önemli noktalar var. Çünkü bu ürünlerin maliyeti yüksek. Ayda birkaç kez yiyor olsak bile en sağlıklısını almak bizlerin hakkı.

KENDİ SEÇTİĞİNİZ ETİ ÇEKTİRİN

Reyonda hazır bekleyen kıymadan uzak durun! Kimi üreticiler, kıymanın içine tavuk eti, ayak, kemik, sakatat ya da kafa gibi hayvanların bazı bölümlerini dahil edip çekebiliyorlar. Kırmızı rengi vermek için de son olarak gıda boyası ilave ediyorlar. Hal böyle olunca yediğimiz şey kıymadan oldukça farklı bir ürün haline geliyor. Diğer bir hileli yöntem ise kıyma diye dana etinin parçalanan bölümlerinden ortaya çıkan sinir, zar ve kırıntı etlerin çekilmesiyle hazırlanan kıyma. Bu yüzden kıyma alırken önce ham eti görün, sonrasında taze bir şekilde etinizi çektirin.

REYON IŞIKLARINA DİKKAT

Yapılan ışıklandırma, etin renginin çok daha canlı ve sağlıklı gözükmesine neden olabilir.

HAZIR KÖFTEDEN UZAK DURUN

Bazı kasaplar kıyma yerine soya kıyması kullanabiliyor ve baharat oranını artırıp gıda boyasıyla kırmızı rengi vermeyi başarabiliyorlar ne yazık ki. Sağlığınız için hazır köfte almak yerine, çektirdiğiniz kıyma ile evinizde en sağlıklı ve lezzeti köfteyi siz yapın.