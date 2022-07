Et ve et ürünleri, Kayseri'deki Ar-Ge İstasyonu'ndan geçerek sofralara ulaşıyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) hibe desteğiyle Kayseri Ticaret Borsası (KTB) tarafından kurulan Et ve Et Ürünleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) İstasyonu'nda, gıda analizleriyle tüketicilerin daha kaliteli ürünlere ulaşması hedefleniyor.

ORAN'ın Mali Destek Programı'ndan sağlanan 925 bin lira hibeyle kurulan ve mart ayında faaliyete geçen Ar-Ge istasyonuna bugüne kadar yapılan yatırım 8 milyon liraya ulaştı.

Et ve et ürünlerinde faaliyet gösteren firmaların ürünlerinde kalite takibi yapabilmesini sağlayan merkezde, kırmızı et, tavuk, pastırma, sucuk, kıyma, sosis ve balığın da aralarında bulunduğu gıda ürünlerinin analizleri yapılıyor. Etlerin protein, yağ, nem, renk, kül miktarı, nitrit, nitrat ve tekstür analizleri kapsamlı şekilde gerçekleştiriliyor.

Analizlerle üretim girdi maliyetlerinin düzenlenerek kaynak verimliliğinin artırıldığı merkezde, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizlerin yanında araştırma geliştirme konusunda da eğitim ve danışmanlık hizmeti veriliyor.

Aylık ortalama 100 analiz yapılan istasyondan KTB üyesi 62 firmanın yanı sıra talepte bulunan işletmeler de faydalanabiliyor.

- "İç Anadolu'daki ilk ve tek Ar-Ge istasyonu"

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, AA muhabirine, Et ve Et Ürünleri Araştırma Geliştirme İstasyonu'nun İç Anadolu Bölgesi'nde bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek Ar-Ge istasyonu olduğunu söyledi.

Bağlamış, merkezde yapılan araştırmaların önemli olduğunu, üreticilerin artan tüketici beklentisini karşılayabileceklerini belirtti.

Merkezin Kayseri ve farklı şehirlerden gelen analiz taleplerini karşılayabilecek kapasiteye sahip olarak kurulduğuna değinen Bağlamış, şu bilgileri verdi:

"Kasım 2020'de projeyi hayata geçirmek için gayretimiz oldu. ORAN'a güdümlü proje yazdık ve kabul gördü. 2020 maliyetleriyle ortalama 1 milyon 600 bin liraya laboratuvar kurmaya karar verdik. Bunun 925 bin lirasını ORAN kalkınma ajansından destek aldık. Şu anda maliyeti 8 milyon lira civarında. Kayseri Ticaret Borsası olarak et ve et ürünlerinde üretim yapan kardeşlerimizle üretimin birinci aşaması olan ilk üretimde kontrollü ve kaliteli üretim yaptırmayı hedefledik. Ayrıca üretmiş oldukları ürünleri merkezimizde araştırarak daha iyi ürünler elde edebilmeleri adına çalışmalarımız oluyor."

Bağlamış, Kayseri'deki üreticilerin en kaliteli etleri tercih ettiğini dile getirerek, "Üretim aşamasında hata yapmamaları adına, ürünlerini önce analiz ediyoruz, yağ oranı fazlaysa herhangi bir hastalık taşıyorsa bunlarla ilgili laboratuvarımızda inceleme yaparak üreticilere bilgi aktarıyoruz. Burada üreticilerimizin en iyi üretimi yapması adına kendilerine yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Analizlerle hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruduklarını vurgulayan Bağlamış, son teknoloji ile donatılmış merkezde 42 cihazın yer aldığını ifade etti.

Bağlamış, merkezin yapılan çalışmalarla Avrupa Birliği'ne de akredite olacağını ve daha kapsamlı çalışacaklarını sözlerine ekledi.