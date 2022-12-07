Et yemeklerinin vazgeçilmezi: Orijinal gavurdağı salatası tarifi! Gavurdağı salatası nasıl yapılır?

Yemeklerin yanında çıkartılan salatalar yenilen yemeğin lezzetine lezzet katıyor. Salatasız bir sofra düşünemem diyenlerdenseniz gavurdağı salatasına bayılacaksınız. Gaziantep'e özgün gavurdağı salatası bol sosuyla enfes bir lezzet sunuyor. Gavurdağı salatası nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.
Et yemeklerinin, ızgaraların olmazsa olmazı gavurdağı salatası yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Kaşık kaşık yedirten gavurdağı salatasının içerisine giren her malzeme salatanın tadını ikiye katlıyor. İşte enfes gavurdağı salatası...
MALZEMELER
4 adet büyük boy domates
1 adet büyük boy kırmızı soğan
2 adet orta boy çarliston biber
2 adet orta boy salatalık
100 gram ceviz içi
1/2 demet maydanoz
6 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı sumak
1 çay kaşığı tuz
TARİF
Bu salatanın en önemli püf noktası tüm malzemelerin oldukça küçük şekilde doğranmış olması. Tüm malzemeleri yıkayıp temizleyin. Kabuklu ceviz kullanıyorsanız kırın.
Domatesleri küçük parçalar halinde doğrayın. Bol suda yıkadığınız salatalıkları tavla zarı büyüklüğünde kesin. Kuru soğanı domatesler ve diğer malzemelerle uyumlu olacak şekilde küçük küçük doğrayın. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız sivri biberleri küçük küpler halinde kesin.
Maydanozu incecik kıydıktan sonra tüm malzemeyi derin bir salata kasesinde harmanlayın. Salatanın sosu için; zeytinyağı, sumak, nar ekşisi ve tuzu küçük bir kapta karıştırdıktan sonra salata kasesine aktarın.
Sosu ile buluşturduğunuz salatayı derin bir servis tabağına alın. Üzerini küçük parçalar halinde kırdığınız ceviz içi ile süsledikten sonra sulanmaması için bekletmeden servis edin.
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