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Etebo ve Feghouli’nin tedavisine devam edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.12.2020 16:22 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig’in 16. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılı takımda Peter Etebo ve Sofiane Feghouli’nin tedavisine devam edildi.

Etebo ve Feghouli’nin tedavisine devam edildi

Cimbom, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra dört istasyonlu üçe üç dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde beşe beş turnuva oyunları oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Peter Etebo ve Sofiane Feghouli’nin tedavisine devam edilirken, Ryan Babel ise kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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