Etek giydirip bıçakla tehdit etmişlerdi! Karar verildi

İddiaya göre, Atakum ilçesinde daha önce meydana gelen iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili T.B.Ç. ve S.K. aleyhine ifade vermesi nedeniyle tehdit edilen B.B, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde T.B.Ç. tarafından durdurularak telefonu elinden alındı.

S.K'yi telefonla arayan T.B.Ç, daha sonra B.B'yi S.K'nin ikametinin önüne götürdü.

5 BİN LİRA İSTEDİ

Bıçakla tehdit edip B.B'ye etek giydiren T.B.Ç. ve S.K, cep telefonuyla görüntülerini çekerek 5 bin lira istedi.

Parayı bulması için bırakılan ve polise giderse öldürülmekle tehdit edilen B.B, emniyete giderek şikayetçi oldu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekiplerince yürütülen çalışma sonucu şüpheliler yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişisel verilerin kaydedilmesi, şantaj, tehdit ve hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

