Etimek tatlısı tarifi: Nefis, kolay ve maliyeti düşük enfes lezzet

Etimek tatlısı tarifi ve yapılışını öğrendikten sonra usta şefler gibi harika bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Son derece ekonomik olan etimek tatlısı tarifi, isteğinize göre farklı şekillerde de sunulabilir. “Etimek tatlısı nasıl yapılır?” diye merak ediyorsanız yüzde yüz sonuç veren tarifimizi denemelisiniz. İşte deneyen herkesin memnun kaldığı etimek tatlısı tarifi...
8 dilim tuzsuz etimek
3 su bardağı süt
3 kaşık toz şeker
3 kaşık un
Bir kaşık mısır nişastası
Bir paket vanilya
Şerbeti için:
Bir su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı su
Üzeri için:
Bir su bardağı süt
Bir paket krem şanti
Toz tarçın ya da Hindistan cevizi tozu
Etimeklerin kuru kalmamasına dikkat edin. Şerbeti her bir etimeğe eşit gelecek şekilde dağıtın.
Etimek tatlısının daha lezzetli olmasını istiyorsanız buzdolabında en az bir gece dinlendirmelisiniz.
Etimekleri mutlaka tuzsuz kullanmalısınız. Aksi halde tatlının tadı bozulacaktır.
Borcam seçiminizi dikdörtgen olanlardan yana kullanmalısınız.
Muhallebi tamamen soğuduktan sonra üzerine krem şanti konulmalıdır.
Etimek tatlısı tarifini birden farklı şekilde servis yapabilirsiniz. Klasik sunumda toz tarçın kullanılır. Bunun yanı sıra Hindistan cevizi tozu, Antep fıstığı tozu ve meyveler ile de süsleyebilirsiniz. Antep fıstığı tozu ve frambuaz sunumu oldukça iyi bir görüntü sağlamaktadır.
Klasik etimek tatlısı tarifinin yanı sıra; karamelli etimek tatlısı tarifi, portakallı etimek tatlısı tarifi, çikolata soslu etimek tatlısı tarifi, pudingli etimek tatlısı tarifi ve irmikli etimek tatlısı tarifi çeşitleri vardır.
ETİMEK TATLISI KALORİ ORANI NEDİR?
Bir dilim etimek tatlısı 299 kaloridir.
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