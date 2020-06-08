Etimek tatlısı tarifi: Nefis, kolay ve maliyeti düşük enfes lezzet

Etimek tatlısı tarifi ve yapılışını öğrendikten sonra usta şefler gibi harika bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Son derece ekonomik olan etimek tatlısı tarifi, isteğinize göre farklı şekillerde de sunulabilir. “Etimek tatlısı nasıl yapılır?” diye merak ediyorsanız yüzde yüz sonuç veren tarifimizi denemelisiniz. İşte deneyen herkesin memnun kaldığı etimek tatlısı tarifi...

ETİMEK TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

8 dilim tuzsuz etimek

3 su bardağı süt

3 kaşık toz şeker

3 kaşık un

Bir kaşık mısır nişastası

Bir paket vanilya

Şerbeti için:

Bir su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

Üzeri için:

Bir su bardağı süt

Bir paket krem şanti

Toz tarçın ya da Hindistan cevizi tozu

ETİMEK TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak tatlının şerbetini yapacağız. Şerbetli etimek tatlısı için tencereye suyu ve şekeri alın.

Karışımı şurup kıvamı alana kadar kaynatın. Ardından ocaktan alıp ılıması için bir kenarda dinlendirin.

Geniş, dikdörtgen bir borcama etimekleri dizin.

Şerbet ılıyınca etimekleri ıslatın.

Sıra geldi kolay etimek tatlısı muhallebisini hazırlamaya...

Sütü, şekeri, unu, nişastayı ve vanilyayı tencereye alın. Çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde karıştırın.

Ocağın altını açın ve orta ateşte kıvam alana kadar karıştırın.

Muhallebi kıvamına gelip göz göz olduktan sonra karışımı ocaktan alın.

Etimekler şerbeti çektiyse hazırladığınız muhallebiyi ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerlerine dökün ve eşit bir şekilde yayın.

Borcamı buzdolabına alın ve soğuması için yaklaşık 45 dakika bekletin.

Bu sırada krem şantiyi ve soğuk sütü krema kıvamı alana kadar mikser yardımıyla çırpın.

Muhallebi soğuduktan sonra dolaptan alın ve krem şantiyi üzerine yayın. Tekrar buzdolabında bekletin.

Yaklaşık 2 saat sonra etimek tatlısını dolaptan alın. Üzerine Hindistan cevizi tozu ya da tarçın tozu dökerek servis yapabilirsiniz.

ETİMEK TATLISI PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Etimeklerin kuru kalmamasına dikkat edin. Şerbeti her bir etimeğe eşit gelecek şekilde dağıtın.

Etimek tatlısının daha lezzetli olmasını istiyorsanız buzdolabında en az bir gece dinlendirmelisiniz.

Etimekleri mutlaka tuzsuz kullanmalısınız. Aksi halde tatlının tadı bozulacaktır.

Borcam seçiminizi dikdörtgen olanlardan yana kullanmalısınız.

Muhallebi tamamen soğuduktan sonra üzerine krem şanti konulmalıdır.