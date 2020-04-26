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Etiyopya'daki 289 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.04.2020 08:08 | Son Güncelleme

Etiyopya'daki 289 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ (AA) - Etiyopya'da bulunan 289 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Etiyopya'daki 289 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Kayseri Havalimanı'na indi.

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.

Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Etiyopya'dan getirilen Türk vatandaşları, daha sonra kara yoluyla karantina sürecini geçirecekleri kentteki çeşitli yurtlara gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya Kayseri koronavirüs

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