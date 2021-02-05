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eTwinning Kayseri, Tarım İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti

05.02.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle eTwinning KAYSERİ olarak 25-29 Ocak tarihleri arasında “Sessiz canlara can olan sevgili çocuklar” konulu etkinlikte anaokulu, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde birinci olan öğrenciler öğretmenleri, okul yöneticileri ve velileri İl Müdürü Mustafa Şahin’i ziyaret etti.Ziyaretlerinde eTwinning KAYSERİ temsilcileri “Her hafta çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi aktif olarak dâhil ettiğimiz etkinlikler planlıyoruz.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle eTwinning KAYSERİ olarak 25-29 Ocak tarihleri arasında “Sessiz canlara can olan sevgili çocuklar” konulu etkinlikte anaokulu, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde birinci olan öğrenciler öğretmenleri, okul yöneticileri ve velileri İl Müdürü Mustafa Şahin’i ziyaret etti.
Ziyaretlerinde eTwinning KAYSERİ temsilcileri “Her hafta çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi aktif olarak dâhil ettiğimiz etkinlikler planlıyoruz. Amacımız soğuk kış gününde hayvan dostlarımıza evimizde bulunan artık malzemeler ile bir yuva yapmaktı. Duyurularımızı yaptık ve sonrasında hem velilerimizin hem eğitimcilerimizin, hem de minik yüreklerin etkinliğimizi ne kadar önemsediklerini, İl genelinde yapılan katılım ile görmüş olduk. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseden gelen katılımları tek tek belirlediğimiz kriterlere göre değerlendirerek, oy çoğunluğunu alan her kategoriden 3’er çalışmayı anket haline getirerek eTwinning KAYSERI grubunun değerlendirmesine sunduk. Anket sonucumuza göre seçilen birincilerimizi ilan ettik. Bugün desteklerinizden dolayı teşekkür için buradayız.” ifadelerini kullandılar.
Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Şahin, “çocuklarımıza farkındalık adına bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Bu konuda yapmış oldukları çalışmalardan dolayı başarı sağlayan çocuklarımızı kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Biz kurum olarak yapacağınız her türlü projeye katkı sağlamaya hazırız.” dedi.
Çocuklarla ve velilerle bir müddet sohbet eden Şahin, projeleri ile başarı sağlayan çocuklara hediyeler verdi.

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