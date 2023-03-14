Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer Oscar kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

Oscar Ödülleri'nin ardından Beverly Hills'de düzenlenen Vanity Fair Oscar Partisi'nde 24 yaşındaki oyuncu Hunter Schafer cesur kıyafetiyle nefes kesti.

Kariyerine ünlü markaların yüzü olarak başlayan Schafer, 2019'da rol almaya başladığı HBO dizisi Euphoria ile oyunculuğa adım atarak büyük başarı kazandı. Schafer, Oscar'a öyle bir geldi ki sosyal medyada da adından söz ettirmeyi de başardı.

İpek eteğinin üzerine göğüslerinin bir kısmını örten tüy şeklinde üstle davete katılan Schafer, tüm dikkatleri üzerine çekti.



Schafer kendisini trans bir kadın olarak tanımlıyor. Euphoria’da da trans bir lise öğrencisi Jules’a hayat veren ünlü isim çok beğeniliyor.