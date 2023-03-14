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Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer Oscar kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

14.03.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HBO dizisi Euphoria ile oyunculuğa adım atarak büyük başarı kazanan oyuncu Hunter Schafer, cesur tercihiyle Oscar partisinin yıldızı oldu. Ünlü oyuncu göğüslerini tüy ile kapadı.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer Oscar kıyafetiyle sosyal medyayı salladı

Oscar Ödülleri'nin ardından Beverly Hills'de düzenlenen Vanity Fair Oscar Partisi'nde 24 yaşındaki oyuncu Hunter Schafer cesur kıyafetiyle nefes kesti.

Kariyerine ünlü markaların yüzü olarak başlayan Schafer, 2019'da rol almaya başladığı HBO dizisi Euphoria ile oyunculuğa adım atarak büyük başarı kazandı. Schafer, Oscar'a öyle bir geldi ki sosyal medyada da adından söz ettirmeyi de başardı.

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İpek eteğinin üzerine göğüslerinin bir kısmını örten tüy şeklinde üstle davete katılan Schafer, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ekran Alıntısı
Schafer kendisini trans bir kadın olarak tanımlıyor. Euphoria’da da trans bir lise öğrencisi Jules’a hayat veren ünlü isim çok beğeniliyor.

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