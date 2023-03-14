Pucca'dan Emre Belözoğlu'na: Şeref denen şeyi...

Emre Belözoğlu, Başakşehir-Beşiktaş maçında küfüre maruz kalınca, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş taraftarlarına tepki gösterdi.

Emre Belözoğlu açıklamasında "Annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bu bizde fazlasıyla var. Kendilerini gidip aynada kontrol etsinler. Hepsinin annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum. Anneler bu ülkede insanlar adına en değerli varlıktır. Hepsi anneme, eşime ettikleri küfürden sonra annesinin elini öpsün, varsa eşlerine sarılsın” dedi.

Pucca bu sözlere tepki gösterdi. Fenomen bu sözleri paylaşarak "Şeref denilen şeyi kişinin annesi ve eşinin geçmiş cinsel hayatı mı belirliyor?" dedi.

Pucca'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.



