MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pucca'dan Emre Belözoğlu'na: Şeref denen şeyi...

Pucca'dan Emre Belözoğlu'na: Şeref denen şeyi...

14.03.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, kendisine küfür eden Beşiktaş taraftarlarına sert çıkmıştı. Emre Belözoğlu'nun bazı sözleri sosyal medyada da gündem oldu. Fenomen Pucca da o sözlere tepkisiz kalmadı.

Pucca'dan Emre Belözoğlu'na: Şeref denen şeyi...

Emre Belözoğlu, Başakşehir-Beşiktaş maçında küfüre maruz kalınca, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş taraftarlarına tepki gösterdi.

Emre Belözoğlu açıklamasında "Annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorlarsa bu bizde fazlasıyla var. Kendilerini gidip aynada kontrol etsinler. Hepsinin annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum. Anneler bu ülkede insanlar adına en değerli varlıktır. Hepsi anneme, eşime ettikleri küfürden sonra annesinin elini öpsün, varsa eşlerine sarılsın” dedi.

Pucca bu sözlere tepki gösterdi. Fenomen bu sözleri paylaşarak "Şeref denilen şeyi kişinin annesi ve eşinin geçmiş cinsel hayatı mı belirliyor?" dedi.

Pucca'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Usta oyuncu Haluk Bilginer'den üzücü haber!Usta oyuncu Haluk Bilginer'den üzücü haber!
Şahan bu kez Kınık'ın 26 yıl önceki videosunu paylaştı: Devletini sertçe...Şahan bu kez Kınık'ın 26 yıl önceki videosunu paylaştı: Devletini sertçe...
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladıKızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı
Anahtar Kelimeler:
pucca Emre Belözoğlu sosyal medya anne

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek

İstanbullular dikkat! 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek

'Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu?' Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı

'Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor mu?' Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı

Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın esmer müşterisiyle dansı olay oldu! İzleyenler şaştı kaldı

Fenomen Çılgın Dondurmacı'nın esmer müşterisiyle dansı olay oldu! İzleyenler şaştı kaldı

Sünnet için götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı...

Sünnet için götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı...

'Altılı masa EYT'lilerin maaşını ödeyemeyecek'

'Altılı masa EYT'lilerin maaşını ödeyemeyecek'

Son mesajları ortaya çıktı, Türkiye'yi ağlattı: Baba ben de öleceğim, hiç kimse yardım etmiyor

Son mesajları ortaya çıktı, Türkiye'yi ağlattı: Baba ben de öleceğim, hiç kimse yardım etmiyor

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.