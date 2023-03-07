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Euphoria yıldızı Sydney Sweeney reklam için öyle pozlar verdi ki...

07.03.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Euphoria dizisinde yıldızı parlayan oyuncu Sydney Sweeney dizide cesur sahneleriyle adından sıkça söz ettirmişti. Sydney Sweeney, Frankie’s Bikinis markası için kamera karşısına geçti ve cesur pozlara imza attı.

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney reklam için öyle pozlar verdi ki...

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney diziden sonra oldukça popüler oldu. Güzel oyuncu "Seks sembolü olduğumu düşünüyorlar" diyerek sitem etmiş ve rol için çıplak sahnelerde yer almasının sorun olmaması gerektiğini ifade etmişti.

Euphoria dizisinin Cassie'si Sydney Sweeney son olarak reklam için bir iç çamaşırı markası ile anlaştı.

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Reklam için iç çamaşırlarıyla cesur pozlara imza atan güzel oyuncuya Bella Thorne da ateş emojisi yağdırdı.

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Güzel oyuncu büyürken vücudundan utandığını da itiraf ederek "Utandım ve soyunma odasında asla üstümü değiştirmek istemedim. Diğer kızlardan önce göğüslerim vardı ve bunun için dışlanmış hissettim" açıklamasında bulunmuştu.

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