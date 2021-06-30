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EURO 2020'de Jürgen Klopp karmaşası

30.06.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020’de dün akşam İngiltere’nin 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan Almanya maçı sonrası taraftarların omzunda elinde alkollü içecek ile kutlama yapan Alman teknik direktör Jürgen Klopp şaşkınlığa neden oldu. Ancak işin gerçeği görünenden farklıydı.

Dün EURO 2020'de oynanan İngiltere -Almanya maçı sonrası ilginç bir olay yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un teknik direktörü Klopp’a çok benzeyen biri muhabiri bile yanılttı.

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ITV kanalında Lorraine Kelly’nin programına bağlanan muhabir Jonathan Swain dün Klopp müthişti diye anlattı:

"Stada girerken Jürgen Klopp’la karşılaştım, harikaydı. Taraftarla birlikte marş söylüyor, omuzlarında alkollü içecek içiyordu."

İşin gerçeği farklıydı. Şapkası, gözlükleri, sakalıyla Klopp’a şaşırtıcı derecede benzeyen adamı gerçek gerçek sanan stadın etrafında taraftarlar vardı. İşin gerçeği farklıydı. Muhabirin Alman teknik adamın ülkesinin mağlubiyetini İngiliz taraftarla kutlayabileceğini düşünmesi onu Twitter’da kullanıcıların diline düşmekten kurtaramadı.

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