EURO 2020'de Jürgen Klopp karmaşası

Dün EURO 2020'de oynanan İngiltere -Almanya maçı sonrası ilginç bir olay yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un teknik direktörü Klopp’a çok benzeyen biri muhabiri bile yanılttı.

ITV kanalında Lorraine Kelly’nin programına bağlanan muhabir Jonathan Swain dün Klopp müthişti diye anlattı:

"Stada girerken Jürgen Klopp’la karşılaştım, harikaydı. Taraftarla birlikte marş söylüyor, omuzlarında alkollü içecek içiyordu."

İşin gerçeği farklıydı. Şapkası, gözlükleri, sakalıyla Klopp’a şaşırtıcı derecede benzeyen adamı gerçek gerçek sanan stadın etrafında taraftarlar vardı. İşin gerçeği farklıydı. Muhabirin Alman teknik adamın ülkesinin mağlubiyetini İngiliz taraftarla kutlayabileceğini düşünmesi onu Twitter’da kullanıcıların diline düşmekten kurtaramadı.



