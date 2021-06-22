EURO 2020'de kendine eş arıyor!

Avrupa'nın milli takımlar bazında en büyük futbol şöleni EURO 2020'de grup maçları sona ermek üzere, heyecan tavan yaptı. Takipçi kazanmak isteyen bir Rus kadın taraftarın açtığı pankart çok konuşuldu.St. Petersburg'ta oynanan İsveç-Slovakya maçını tribünden takip eden bir Rus kadın taraftar Anasteysha açtığı pankartla gündem olmayı başardı.

MODELLİK YAPIYOR

Model olan Anasteysha, "looking for husband" (Eş arıyorum) pankartıyla Gazprom Stadı'nın çevresinde maç öncesinde ilgi odağı oldu. Elindeki pankartta yazan ''Eş arıyorum'' cümlesini gören bazı taraftarlar güzel model ile tanışmak teklifte bulundu. Maç öncesi olay olan bu pankart sosyal medyada çok konuşuldu.

"KEYFİNİ ÇIKARIN"

Paylaştığı fotoğrafa bir mesaj Anasteysha, "Eğlenin, gülümseyin ve keyfini çıkarın.EURO 2020'deki olumlu duygular, gülümsemeler, harika maçlar ve neşeli seyirciler için teşekkürler" ifadelerini kullandı.



