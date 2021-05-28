EURO 2020 ne zaman başlayacak? Avrupa Şampiyonası için geri sayım!

EURO 2020 ne zaman başlayacak? EURO 2020,12 farklı ülkede yapılacak. Bu ülkeler; İngiltere, İrlanda, Rusya, Hollanda, İtalya, Romanya, Danimarka, İskoçya, Macaristan, İspanya, Almanya, ve Azerbaycan. Avrupa Şampiyonası için geri sayım! Tarihler açıklandı! İşte merak edilenler...

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EURO 2020 yaklaşıyor. EURO 2020'de A Milli Takım da mücadele edecek. EURO 2020'nin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesine karar verilmişti. Bu dönem gerçekleşecek EURO 2020, 11 Haziran 2021'de başyacak ve 11 Temmuz Pazar bitecek.

A Milliler 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını hangi ülke ile gerçekleştireceği belli oldu. A Milliler, 11 Haziran'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile oynayacak.

İŞTE, TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran 22:00 Türkiye / İtalya

12 Haziran 16:00 Galler / İsviçre

16 Haziran 19:00 Türkiye / Galler

16 Haziran 22:00 İtalya / İsviçre

20 Haziran 19:00 İsviçre / Türkiye

20 Haziran 19:00 İtalya / Galler

İLK ETAP KAMP KADROSUNDA YER ALAN FUTBOLCULAR

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Futbol Takımı'nda 30 kişilik ilk etap kamp kadrosunda yer alan futbolcular şu şekildedir: