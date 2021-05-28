EURO 2020 ne zaman başlayacak? Avrupa Şampiyonası için geri sayım!

EURO 2020 ne zaman başlayacak? EURO 2020,12 farklı ülkede yapılacak. Bu ülkeler; İngiltere, İrlanda, Rusya, Hollanda, İtalya, Romanya, Danimarka, İskoçya, Macaristan, İspanya, Almanya, ve Azerbaycan. Avrupa Şampiyonası için geri sayım! Tarihler açıklandı! İşte merak edilenler...
EURO 2020 yaklaşıyor. EURO 2020'de A Milli Takım da mücadele edecek. EURO 2020'nin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesine karar verilmişti. Bu dönem gerçekleşecek EURO 2020, 11 Haziran 2021'de başyacak ve 11 Temmuz Pazar bitecek.
A Milliler 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını hangi ülke ile gerçekleştireceği belli oldu. A Milliler, 11 Haziran'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile oynayacak.
11 Haziran 22:00 Türkiye / İtalya
12 Haziran 16:00 Galler / İsviçre
16 Haziran 19:00 Türkiye / Galler
16 Haziran 22:00 İtalya / İsviçre
20 Haziran 19:00 İsviçre / Türkiye
20 Haziran 19:00 İtalya / Galler
Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Futbol Takımı'nda 30 kişilik ilk etap kamp kadrosunda yer alan futbolcular şu şekildedir:
Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (Medipol Başakşehir),Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Defans: Ozan Kabak (Liverpool), Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre),
Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion)
Forvet: Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cengiz Ünder (Leicester City), Burak Yılmaz (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).
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