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EURO 2020 ne zaman başlayacak? Avrupa Şampiyonası için geri sayım!

28.05.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 maç takvimi açıklandı. Bunun üzerine futbolseverler "EURO 2020 ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Avrupa Şampiyonası için geri sayım! İşte tarihler...

EURO 2020 ne zaman başlayacak? Avrupa Şampiyonası için geri sayım!

EURO 2020 ne zaman başlayacak? EURO 2020,12 farklı ülkede yapılacak. Bu ülkeler; İngiltere, İrlanda, Rusya, Hollanda, İtalya, Romanya, Danimarka, İskoçya, Macaristan, İspanya, Almanya, ve Azerbaycan. Avrupa Şampiyonası için geri sayım! Tarihler açıklandı! İşte merak edilenler...

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EURO 2020 yaklaşıyor. EURO 2020'de A Milli Takım da mücadele edecek. EURO 2020'nin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesine karar verilmişti. Bu dönem gerçekleşecek EURO 2020, 11 Haziran 2021'de başyacak ve 11 Temmuz Pazar bitecek.

A Milliler 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçını hangi ülke ile gerçekleştireceği belli oldu. A Milliler, 11 Haziran'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile oynayacak.

EURO 2020 ne zaman başlayacak? Avrupa Şampiyonası için geri sayım!

İŞTE, TÜRKİYE'NİN GRUBUNDA MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran 22:00 Türkiye / İtalya

12 Haziran 16:00 Galler / İsviçre

16 Haziran 19:00 Türkiye / Galler

16 Haziran 22:00 İtalya / İsviçre

20 Haziran 19:00 İsviçre / Türkiye

20 Haziran 19:00 İtalya / Galler

İLK ETAP KAMP KADROSUNDA YER ALAN FUTBOLCULAR

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Futbol Takımı'nda 30 kişilik ilk etap kamp kadrosunda yer alan futbolcular şu şekildedir:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (Medipol Başakşehir),Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Ozan Kabak (Liverpool), Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre),

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion)

Forvet: Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cengiz Ünder (Leicester City), Burak Yılmaz (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).

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Şenol Güneş
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