Euro 2020 ne zaman başlayacak? İşte Euro 2020 Türkiye'nin rakipleri...

Koronavirüs pandemisi sebebiyle bu yıla ertelenmiş olan Euro 2020 heyecanla takip ediliyor. 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Euro 2020 ne zaman sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Euro 2020 ne zaman başlayacak?
Bu sene düzenlenecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Sevilla ve St. Petersburg ev sahipliği yapacak. UEFA, EURO 2020'de Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla, St. Petersburg ve Londra'nın ev sahipliği yapacağını açıkladı. Turnuvaya katılmaya hak kazanmış olan Türkiye, A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile beraber mücadele edecek. İlgiyle takip edilen Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran ve 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.
EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takım, yarın itibariyle ilk etap çalışmaları için Antalya'da toplanmaya başlayacak. Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de gerçekleştirilecek olan kampa, lig ve kupa maçları bitmiş olan oyuncular yarın akşam, diğer oyuncular ise kulüplerinin maçlarının sona ermesinin ardından dahil olmuş olacak.
Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 27 Mayıs 2021 tarihinde oynayacak olan Milli takım, Azerbaycan ile karşılaşacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak. Milli takım, 2 Haziran 2021 günü ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya'dan Almanya'ya hareket edecek.
A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkması halinde son 16 turu maçını 26 ile 29 Haziran tarihleri arasında Londra, Amsterdam, Sevilla, Glasgow veya Bükreş'de oynayacak.
Çeyrek final müsabakaları ise, 2-3 Temmuz tarihlerinde Münih, Bakü, Saint Petersburg ve Roma'da düzenlenecek. Londra'nın ev sahipliği yapacağı yarı finaller 6-7 Temmuz 2021, final müsabakası ise 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.
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