Euro 2020 ne zaman başlayacak? İşte Euro 2020 Türkiye'nin rakipleri...

Koronavirüs pandemisi sebebiyle bu yıla ertelenmiş olan Euro 2020 heyecanla takip ediliyor. 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Euro 2020 ne zaman sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Euro 2020 ne zaman başlayacak?

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? EURO 2020 TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİMLER?

Bu sene düzenlenecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Sevilla ve St. Petersburg ev sahipliği yapacak. UEFA, EURO 2020'de Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla, St. Petersburg ve Londra'nın ev sahipliği yapacağını açıkladı. Turnuvaya katılmaya hak kazanmış olan Türkiye, A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile beraber mücadele edecek. İlgiyle takip edilen Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran ve 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.

EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takım, yarın itibariyle ilk etap çalışmaları için Antalya'da toplanmaya başlayacak. Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de gerçekleştirilecek olan kampa, lig ve kupa maçları bitmiş olan oyuncular yarın akşam, diğer oyuncular ise kulüplerinin maçlarının sona ermesinin ardından dahil olmuş olacak.