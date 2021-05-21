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Euro 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye hangi grupta, rakipleri kimler?

21.05.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen Euro 2020’ye sayılı günler kaldı. A Millilerimizin de yer aldığı Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu Euro 2020’de Türkiye’nin grubu ve rakipleri de belli oldu.

Euro 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye hangi grupta, rakipleri kimler?

EURO 2020 öncesi hazırlık döneminde üç özel maç yapacak olan Türkiye, elemelerde büyük bir başarıya imza attı ayrıca son Dünya Şampiyonu Fransa ile berabere kaldı. Bir yıl ertelemeyle futbolseverlerin heyecanla beklediği Euro 2020’de gruplar birbirinden güçlü rakiplerin mücadelesine sahne olacak.

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Covid-19 pandemisi nedeniyle bir yıl gecikmeli şekilde düzenlenen EURO 2020 için geri sayım başladı. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak beklediği EURO 2020, 11 Haziran 2021'de başlayıp 11 Temmuz Pazar günü sona erecek.

EURO 2020 GRUPLARI

A Grubu: Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre
B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya
C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya
D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çekya
E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya
F Grubu: Portekiz, Fransa, Almanya, Macaristan

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TÜRKİYE HANGİ GRUPTA, RAKİPLER KİMLER?

A Milli Takımımız, EURO 2020'de A grubunda yer alıyor. Birbirinden zorlu rakiplerle mücadele edecek olan A Milliler, kendi gruplarında Galler, İtalya ve İsviçre ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, EURO 2020’nin açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonanın açılış karşılaşması A Grubu'nda ev sahibi ülkelerden olan İtalya ile A Milli Futbol Takımı arasında gerçekleşecek. İtalya’da gerçekleşecek açılış karşılaşması 12 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Gruptaki 2. maçını 17 Haziran Çarşamba günü Galler’le oynayacak olan Türkiye üçüncü maçını ise 21 Haziran Pazar günü Bakü'de İsviçre ile oynayacak.

TÜRKİYE'NİN EURO 2020 KADROSU

Milli Takım, gruptan çıkması halinde 21 Haziran tarihinden itibaren tekrar Almanya’da kampa girecek ve müsabaka takvimine göre hareket edecek. A Milli Futbol Takımın gruptan çıkması halinde son 16 turu maçını 26-29 Haziran tarihleri arasında Amsterdam, Londra, Glasgow Sevilla veya Bükreş’te oynayacak. Çeyrek final karşılaşmaları 2-3 Temmuz’da Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg’da yapılacak. Londra’nın ev sahibi olduğu yarı finaller 6-7 Temmuz tarihlerinde, final karşılaşması ise 11 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

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Türkiye
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