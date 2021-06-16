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EURO 2020 ne zaman bitecek? EURO 2020'nin finali ne zaman?

16.06.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm futbol severlerin heyecanla beklediği EURO 2020, 11 Haziran Cuma günü Türkiye ve İtalya arasındaki açılış maçı ile başladı. A Grubunda bulunan takımımız İtalya karşısında 3 – 0 mağlup oldu. Birçok ülke takımının mücadeleye ortak olduğu EURO 2020’nin ise ne zaman biteceği futbol severler tarafından merak ediliyor. Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2020 ne zaman bitecek?

EURO 2020 ne zaman bitecek? EURO 2020'nin finali ne zaman?

Tüm hızıyla devam eden EURO 2020 mücadelesinde, 16 Haziran Çarşamba günü Türkiye’nin de aralarında bulunduğu A Grubu üyelerinden İtalya ve İsviçre karşı karşıya geliyor. Her grubun maçlarının bitmesinin ardından bir üst tura çıkan takımlar arasından ise bir kazanan takım belli olacak. Peki, hız kesmeden devam eden EURO 2020’nin final maçı ne zaman oynanacak?

EURO 2020 NE ZAMAN BİTECEK?

Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

Şampiyona, 2020 yılının 60'ncı yıldönümü olması nedeniyle özel bir formatta yapılacak. Bu sene, Türkiye de bu turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı. A Grubu'nda yer alan A Milli Takım, turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşılaştı. Roma’da yapılan maçta Türkiye, İtalya karşısında 3 – 0 mağlup oldu.

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TÜRKİYE, GALLER İLE KARŞI KARŞIYA
A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında bu akşam Galler ile karşı karşıya gelecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'de başlayacak karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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EURO 2020 A GRUBU PUAN DURUMU

1- İtalya / 3 puan
2- İsviçre / 1 puan
3- Galler / 1 puan
4- Türkiye / 0 puan


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Anahtar Kelimeler:
İtalya Roma Türkiye
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