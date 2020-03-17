EURO 2020'nin ardından Copa America'da koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelendi!

Koronavirüs etkisini futbol müsabakalarında da göstermeye başladı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmaları koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından EURO 2020'de 1 yıl ertelenmişti.

Yapılan açıklamaya göre Kolombiya ve Arjantin'in ev sahipliği yapacağı Copa America, 2021 yılına ertelendi.

