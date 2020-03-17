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EURO 2020'nin ardından Copa America'da koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelendi!

FUTBOL HABERLERİ  | 17.03.2020 16:23 | Son Güncelleme

Kolombiya ve Arjantin'in ev sahipliği yapacağı Copa America, 2021 yılına ertelendi.

EURO 2020'nin ardından Copa America'da koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelendi!

Koronavirüs etkisini futbol müsabakalarında da göstermeye başladı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmaları koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından EURO 2020'de 1 yıl ertelenmişti.

Yapılan açıklamaya göre Kolombiya ve Arjantin'in ev sahipliği yapacağı Copa America, 2021 yılına ertelendi.

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