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EURO 2020 Şampiyonluğu İtalya basınında: 'Hayal gerçek oldu'

12.07.2021 04:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan basını milli takımın İngiltere'yi yenerek Avrupa Şampiyonu olmasının sadece futbol dünyasının değil, pandemi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle genel olarak toplumun zorlu bir dönemden sonra hayallerine kavuştuğu yorumunu yaptı.

EURO 2020 Şampiyonluğu İtalya basınında: 'Hayal gerçek oldu'

İtalya'nın EURO 2020 finalinde İngiltere'yi mağlup ederek 53 yıl sonra ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanması ülke genelinde sokaklarda gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşkuyla kutlandı. İtalyan basını da sadece futbol dünyasının değil, pandemi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle genel olarak toplumun zorlu bir dönemden sonra hayallerine kavuştuğu yorumunu yaptı.

Maç sonrası ilk haberlerde İtalya'nın tarihinde daha önce yalnızca bir kez 1968'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazandığı hatırlatıldı ve özellikle 2018 Dünya Kupası'na katılamamasının şokunun ardından gelen bu zafer coşkulu ifadelerle kutlandı.

Devlet televizyonu Rai'nin haber kanalı RaiNews internet sitesinde "hayal gerçek oldu" diye yazdı. Haberde İtalya milli takımının rengine atıfla, "zaferin rengi mavi, İtalya'da bayram" denildi.

Spor gazetesi Tuttosport ise zaferi internet sitesinde "gerçek, hayalden daha tatlı" diye yorumladı. Tuttosport, "İtalya ikinci kez Avrupa şampiyonu. Dünya Kupası'na katılamadığımız, umutsuz 2018 karanlığı artık uzak bir hatıra" diye yazdı.

La Repubblica gazetesi de internet sitesinin açılış haberinde "Avrupa bizim" başlığının altında "53 yıllık yorucu bekleyişin ardından İtalya nihayet Avrupa tahtına geri döndü" dedi.

Gecenin ilk saatlerinde baskıları yapılan gazetelerden Il Messaggero'nun manşeti "Avrupa biziz" oldu.

La Stampa da manşetten "Avrupa Biziz" dedi.

La Verita gazetesi "Mavi varyant" üst başlığının altında milli takımın fotoğrafına ve "Yeniden böyle başlayalım" manşetine yer verdi.

Il Fatto Quotdiano ise İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına atıfla "Mavi Brexit" başlığını kullandı.

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