Galatasaray kupaya galibiyetle başladı! Sarı-Kırmızılılar Başakşehir'i tek golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya bir rekabete sahne olan karşılaşmada tek gol atılırken, Sarı-Kırmızılılar rakibini 1-0 mağlup etti ve kupaya galibiyetle başladı.

AHMED KUTUCU GOLÜ BULDU

Dakikalar 22'yi gösterirken Sane’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topu alan Ahmed Kutucu, savunmayı çalımlayarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda top ağlarla buluştu.

GOL GEÇERSİZ SAYILDI

İlk golden yalnızca 2 dakika sonra Galatasaray, Ahmed Kutucu ile bir gol daha buldu ancak hakemin kararı golden önce faul olduğu yönünde.

BOŞ KALEYE KAÇTI

29'ncu dakikada Başakşehir'de sol kanattan içeriye gelen topta Eldor Shomurodov, boş kaleye topu gönderemedi.

KRİTİK MÜDAHALE

66'ncı dakikada Rams başakşehir gole çok yaklaştı! Arda Ünyay'ın yakın mesafeden yaptığı ters vuruşta Günay son anda kurtarışı yaptı. Seken topa da Arda Ünyay müdahale etti ve tehlike uzaklaştı.

SON MAÇIN 11'İNE GÖRE 6 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Hesap.com Antalyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen'den 2025 Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için yararlanamadı.

Ayrıca Antalyaspor'a karşı 11'de görev alan diğer oyunculardan Yunus Akgün, Torreira, Barış Alper Yılmaz ile Sanchez de Buruk'un tercihiyle bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, bu futbolcular yerine Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Sara, Ahmed Kutucu ve Icardi'yi sahaya sürdü.

AHMED KUTUCU BU SEZON İLK

Galatasaray'ın 25 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

Ocak ayında Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Ahmed Kutucu, sezon başından beri sarı-kırmızlı formayla 5 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı. Milli oyuncu, söz konusu 6 karşılaşmaya da sonradan dahil oldu.

Ahmed Kutucu, RAMS Başakşehir karşısında bu sezon ilk kez 11'de görev aldı.

ARDA İLE GÖKDENİZ İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın genç oyuncuları Arda Ünyay ile Gökdeniz Gürpüz, sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Arda Ünyay, bu sezon 1 Şampiyonlar Ligi ve 6 Süper Lig karşılaşmasına sonradan girdi. Genç savunma oyuncusu, bu karşılaşmaya kadar Galatasaray kariyerinde hiç ilk 11'de görev alamadı.

Bu sezon A Takım'da henüz süre alamayan Gökdeniz Gürpüz ise RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayla 11'de kendine yer buldu.

BURUK GENÇLERİ DAHİL ETTİ

Sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk, Arda Ünyay ile Gökdeniz Gürpüz dışında 4 genç oyuncuyu maç kadrosuna aldı.

Galatasaray'ın genç oyuncuları Necati Oğulcan Yançel, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç ve Cihan Akgün, RAMS Başakşehir karşısında yedek kulübesinde görev bekledi.