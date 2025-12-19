Konferans Ligi'nde Samsunspor'un tatsız gecesi... Mainz 05 - Samsunspor: 2-0

UEFA Konferans Ligi'nde fırtına gibi esen Samsunspor'da durgunluk dönemi devam ediyor. Almanya'da Mainz 05 ile karşılaşan temsilcimiz sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
Karşılaşmada Mainz 05'in golleri 44. dakikada Widmer ve 48. dakikada penaltıdan Amiri'nin ayağından geldi.
Mainz 05 karşısında aldığı yenilgi sonrası Samsunspor 10 puanda kalarak 12. sıraya geriledi. Temsilcimiz Konferans Ligi'inin ilk dört haftasında liderliği sürdürmüştü.
Samsunspor bu sonuçla birlikte ilk 8 dışında kalırken, son 16 play-off turunda Avrupa macerasına devam edecek.
