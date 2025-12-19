SPOR

Konferans Ligi'nde Samsunspor'un tatsız gecesi... Mainz 05 - Samsunspor: 2-0

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Samsunspor deplasmanda Mainz 05 ile karşılaştı. Karadeniz temsilcisi karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılarak 12. sıraya geriledi. Samsunspor bu sonuçla birlikte ilk 8 dışında kalırken, son 16 play-off turunda Avrupa macerasına devam edecek.

Mustafa Fidan

UEFA Konferans Ligi'nde fırtına gibi esen Samsunspor'da durgunluk dönemi devam ediyor. Almanya'da Mainz 05 ile karşılaşan temsilcimiz sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

SAMSUNSPOR KONFERNAS LİGİ'NDE MAİNZ 05'E 2-0 MAĞLUP OLDU

Karşılaşmada Mainz 05'in golleri 44. dakikada Widmer ve 48. dakikada penaltıdan Amiri'nin ayağından geldi.

ART ARDA KÖTÜ SONUÇLARLA LİDERLİKTEN 12. SIRAYA

Mainz 05 karşısında aldığı yenilgi sonrası Samsunspor 10 puanda kalarak 12. sıraya geriledi. Temsilcimiz Konferans Ligi'inin ilk dört haftasında liderliği sürdürmüştü.

SON 16 PLAY-OFF TURUNA KALACAK

Samsunspor bu sonuçla birlikte ilk 8 dışında kalırken, son 16 play-off turunda Avrupa macerasına devam edecek.

