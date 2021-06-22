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EURO 2020 yarı final ve final maçına en az 60 bin taraftar alınacak!

22.06.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere hükümeti, Wembley'de oynanacak EURO2020 yarı final ve final maçlarına 60 bin taraftarın alınacağını açıkladı.

EURO 2020 yarı final ve final maçına en az 60 bin taraftar alınacak!

İtalyan hükümeti, koronavirüsün Delta varyantının yayılması nedeniyle İngiltere'nin Wembley Stadı'nda oynanması planlanan EURO 2020 yarı final ve final maçlarının Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını talep etmişti. Bu gelişme sonrası İngiltere hükümetinden flaş bir hamle geldi.

İngiltere Futbol Federasyonu ve UEFA yetkilileri ile bir süredir görüşme halinde olan hükümet, EURO 2020 yarı final ve final maçlarında tribünde 60 bin taraftarın olmasına karar verdi.

Hükümetten yapılan açıklamada 6, 7 ve 11 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçlara, daha önce 40 bin olarak açıklanan rakamın stat kapasitesinin yüzde 75'i olan 60 bin kişiye yükseltildiğini ve bu rakamın, koronavirüs pandemisinin ortaya çıktığı Mart 2020'den bu yana en yüksek katılımlı etkinlik olacağı vurgulandı.

YA TAM AŞI YA DA NEGATİF TEST

Mücadelelere bilet almak isteyen taraftarların tüm aşılarını yaptırması ya da negatif bir koronavirüs testi ibraz etmesi gerekecek. Bilet satışının nasıl bir planda gerçekleşeceği ise henüz belirlenmedi.

"BİZİM İÇİN UMUT IŞIĞI OLDU"

Konuyla ilgili açıklamalar yapan İngiltere Kültür Bakanlığı Genel Sekreteri Oliver Dowden, "Artık daha fazla taraftarın Wembley turnikelerinden geçebileceği ve EURO 2020 finallerinin tadını çıkarabileceği için heyecanlıyız. Tribünde daha fazla taraftarın maçı izlemesine izin verirken, insanların sağlığı için yapılması gerekenler adına UEFA ve İngiltere Futbol Federasyonu olarak iyi bir şekilde çalıştık. Finaller, ulusumuzun pandemiden kurtulmasında unutulmaz bir an olarak hafızalarda yer alacak" dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise, "Birçok taraftarın EURO 2020'nin son 3 maçını Wembley'de izleyebilecek olması harika bir haber. Son 18 ay, bize hem saha içinde hem de saha dışında taraftarların oyunun dokusu için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu turnuva, insanlara daha normal bir yaşama geri dönme konusunda güvence vermek için bir umut ışığı oldu. Sıkı çalışmalarından dolayı İngiltere Başbakanı ve Birleşik Krallık Hükümeti'ne teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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