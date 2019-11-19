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EURO 2020’yi kazanan ekip, 69 milyon Euro’yu kasasına koyacak

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:01 | Son Güncelleme

Türkiye’nin de yer alacağı 2020 Avrupa Şampiyonası’nda dağıtılacak para miktarları da dikkat çekiyor. Katılım ücretinin 9 milyon 250 bin Euro olduğu turnuvada, şampiyon ekip kasasına 69 milyon Euro koyacak. UEFA'nın turnuvada yapacağı toplam ödeme ise 416 milyon Euro olacak.

EURO 2020’yi kazanan ekip, 69 milyon Euro’yu kasasına koyacak

2020 Avrupa Şampiyonası, 12 ülkenin ortak organizasyonunda gerçekleşecek. A Milli Futbol Takımı, son maçını önceki akşam Andorra’ya karşı oynarken, 1 maç öncesinden gruplara katılmayı garantilemişti. Türkiye’nin de mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası’nda, kupayı kazanan ekip, eğer grup maçlarının tamamını kazanarak kupaya uzanırsa, toplamda kasasına 69 milyon 250 bin Euro koyacak. Toplamda 222 milyon Euro katılım ücretinin dağıtılacağı şampiyonada, 24 takım bu parayı 9 milyon 250 bin Euro olarak alacak. Gruplarda elde edilen sonuçlara göre beraberlik için 750 bin Euro, galibiyet için de 1,5 milyon Euro ödenecek.

TOPLAMDA ÖDENECECEK MİKTAR

Grup maçlarında elde edilecek sonuçlara göre üst tura yükselme başarısı gösteren 16 takım, bu turda mücadele etmeye hak kazandığı için 2’şer milyon Euro alacak. Çeyrek finale yükselen ekipler 4 milyon Euro, yarı finale çıkan takımlar ise 5.5 milyon Euro’yu kasasına koyacak. İngiltere’nin simge statlarından Wembley’de oynanacak olan final mücadelesinde boy gösterecek 2 ekip ise 10’ar milyon Euro alacak. Aslan payı ise şampiyon takımın. Kupayı kazanan ekip tam 34 milyon Euro daha alacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan takım, eğer grup maçlarında oynayacağı 3 maçı da kazanarak kupayı kaldırırsa, toplamda 69 milyon 250 bin Euro’luk para ödülünü de kazanacak. UEFA, bu organizasyon için toplamda 416 milyon Euro ödeme yapacak. 24 takıma ayak bastı parası olarak toplam 222 milyon Euro ödeyecek olan UEFA, grup maçlarında oynanacak toplam 36 karşılaşma için de 54 milyon Euro ödeyecek. Son 16'ya kalan takımlar 2 milyon Euro'dan toplam 32 milyon Euro alırken, çeyrek finale yükselecek 8 takıma ise 4 milyon Euro'dan 32 milyon Euro verilecek. Yarı finalde mücadele edecek olan 4 ekip, 5,5 milyon Euro'dan toplam 22 milyon Euro alacak. Final maçında ise 10'ar milyon Euro'dan 2 takıma toplam 20 milyon Euro ödül verilecek. UEFA, kupayı kazanan ekibe vereceği 34 milyon Euro'yla birlikte toplamda 416 milyon Euro ödeme yapacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
euro 2020 Türkiye uefa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kim ne derse desin o kupayı biz kazanacağız
nasıl kazancan acaba ddd
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